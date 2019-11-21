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合歡山雪季將到 南投仁愛分局員警加緊練這項特殊技能…

合歡山雪季勤務將至，南投縣仁愛分局特別利用常訓時間加強雪地勤務演練，由雪地經驗豐富的同仁教授如何正確迅速裝卸雪鏈。（仁愛分局提供）

合歡山雪季勤務將至，南投縣仁愛分局特別利用常訓時間加強雪地勤務演練，由雪地經驗豐富的同仁教授如何正確迅速裝卸雪鏈。（仁愛分局提供）

2019-11-21 08:54:36

〔記者佟振國／南投報導〕時序入冬，也代表合歡山雪季將至，但每到雪季期間，常見遊客車輛打滑或受困，而向波麗士大人求救，南投縣仁愛分局則是利用員警常訓時間，特別由雪地經驗豐富的同仁，教授如何為車輛加掛雪鏈，確保行車安全，緊急時也能自救與助人。

近來受東北季風影響，天氣濕涼，像是玉山、合歡山等海拔3000公尺高山，入夜至清晨氣溫降到5、6度，草木甚至結了一層薄霜，已頗有冬天的感覺，尤其近2年冬季偏暖，合歡山甚至出現嚴重「雪荒」，「追雪族」也期盼今年能夠改變。

合歡山雪季勤務照例由明年元旦啟動，至明年2月底，警方會視現況機動調整，雪季期間重要聯外道路台14甲線合歡山公路的交通狀況不少，常見遊客的車輛因為沒有加掛雪鏈而打滑受困，輕則影響交通，重則車毀人傷，而向波麗士大人求救。

仁愛分局表示，距合歡山最近的是翠峰派出所，但因應合歡山雪季期間龐大的車流人潮，各所員警也須上山支援，因此最近利用常訓時間加強員警的雪地勤務演練，正確迅速為警車裝卸雪鏈，成為員警的基本必修課。

由雪地經驗豐富的員警蘭劍力指導同仁如何裝卸雪鏈，員警仔細聆聽，還不忘拿起手機錄下重要步驟，以及雪地行車的注意事項，包括避免重踩油門、急踩煞車，及以低速擋行駛，確保執勤安全，緊急時也能自救與助人。

但也有追雪同好建議遊客，上合歡山賞雪前，都應備妥雪鏈，以及熟悉裝卸方式，多一分準備，就能少一分麻煩。

雪鏈的扣環位置必須正確牢固，避免行車鬆脫導致鉸鏈。（仁愛分局提供）

雪鏈的扣環位置必須正確牢固，避免行車鬆脫導致鉸鏈。（仁愛分局提供）

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