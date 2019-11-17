水鹿頻現身撩人 合歡山松雪樓員工戲稱：快變吉祥物了

合歡山松雪樓附近最近常有台灣水鹿現身覓食，下方就是人車往來頻繁的台14甲線合歡山公路，水鹿仍低頭悠閒填飽肚子。（擷自Pais Istanda臉書）

2019-11-17 09:47:47

〔記者佟振國／南投報導〕許多攀登高山的山友都曾有過與水鹿不期而遇的經驗，但在遊客、車輛出入頻繁的合歡山松雪樓，最近也常有水鹿頻頻現身後方山坡悠閒低頭吃草，員工趕緊拍下「相見歡」的照片分享，也呼籲上山遊客對水鹿不要餵食與觸摸，只可遠觀不可褻玩焉，以免危及自身安全及高山生態環境。

台灣水鹿是台灣最大型的草食動物，棲息於海拔1000公尺以上中高海拔的森林，主要分布於中央山脈與花東山區，常在鄰近水源的草地活動，主要吃草及樹葉，攀登高山搭帳篷的山友也常有被水鹿吵醒的經驗。

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最近在合歡山雪松樓後方往合歡東峰的山坡步道，水鹿則是頻頻現身，下方就是台14線合歡山公路，似乎也無視往來頻繁的人車，低頭悠閒吃草，松雪樓的員工偶見附近有水鹿出沒，但像最近這麼頻繁目擊，也覺得好奇，拍下與水鹿「相見歡」的影像分享。

員工戲稱「水鹿又來橫行無阻的吃草，都快變成這裡的吉祥物了」，「早安鹿鹿，又看到你了，吃飽了沒，要不要來餐廳坐坐」，逗趣PO文獲得不少網友按讚，直呼水鹿真的好古錐！

但是工作人員呼籲民眾發現水鹿時，還是要與牠們保持距離，不要餵食與觸摸，遠遠欣賞牠們的模樣就好。

接近中午時分，台灣水鹿也在合歡山松雪樓附近現身。（擷自Pais Istanda臉書）

水鹿現身在合歡山松雪樓附近山坡，一對長長的鹿角十分醒目。（擷自Pais Istanda臉書）

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