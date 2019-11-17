為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

水鹿頻現身撩人 合歡山松雪樓員工戲稱：快變吉祥物了

合歡山松雪樓附近最近常有台灣水鹿現身覓食，下方就是人車往來頻繁的台14甲線合歡山公路，水鹿仍低頭悠閒填飽肚子。（擷自Pais Istanda臉書）

合歡山松雪樓附近最近常有台灣水鹿現身覓食，下方就是人車往來頻繁的台14甲線合歡山公路，水鹿仍低頭悠閒填飽肚子。（擷自Pais Istanda臉書）

2019-11-17 09:47:47

〔記者佟振國／南投報導〕許多攀登高山的山友都曾有過與水鹿不期而遇的經驗，但在遊客、車輛出入頻繁的合歡山松雪樓，最近也常有水鹿頻頻現身後方山坡悠閒低頭吃草，員工趕緊拍下「相見歡」的照片分享，也呼籲上山遊客對水鹿不要餵食與觸摸，只可遠觀不可褻玩焉，以免危及自身安全及高山生態環境。

台灣水鹿是台灣最大型的草食動物，棲息於海拔1000公尺以上中高海拔的森林，主要分布於中央山脈與花東山區，常在鄰近水源的草地活動，主要吃草及樹葉，攀登高山搭帳篷的山友也常有被水鹿吵醒的經驗。

最近在合歡山雪松樓後方往合歡東峰的山坡步道，水鹿則是頻頻現身，下方就是台14線合歡山公路，似乎也無視往來頻繁的人車，低頭悠閒吃草，松雪樓的員工偶見附近有水鹿出沒，但像最近這麼頻繁目擊，也覺得好奇，拍下與水鹿「相見歡」的影像分享。

員工戲稱「水鹿又來橫行無阻的吃草，都快變成這裡的吉祥物了」，「早安鹿鹿，又看到你了，吃飽了沒，要不要來餐廳坐坐」，逗趣PO文獲得不少網友按讚，直呼水鹿真的好古錐！

但是工作人員呼籲民眾發現水鹿時，還是要與牠們保持距離，不要餵食與觸摸，遠遠欣賞牠們的模樣就好。

接近中午時分，台灣水鹿也在合歡山松雪樓附近現身。（擷自Pais Istanda臉書）

接近中午時分，台灣水鹿也在合歡山松雪樓附近現身。（擷自Pais Istanda臉書）

水鹿現身在合歡山松雪樓附近山坡，一對長長的鹿角十分醒目。（擷自Pais Istanda臉書）

水鹿現身在合歡山松雪樓附近山坡，一對長長的鹿角十分醒目。（擷自Pais Istanda臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
合歡山翠峰到松雪樓申請認證「暗空公園」
2018-05-02 20:00

合歡山翠峰到松雪樓申請認證「暗空公園」
防寒 台14甲線翠峰至大禹嶺段21時預警性封路
2017-02-08 17:46

防寒 台14甲線翠峰至大禹嶺段21時預警性封路
聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起

聲寶顛覆過往印象 輕奢主義崛起
合歡山今夜下雪了？ 網友：那是冰霰而已
2016-12-15 22:04

合歡山今夜下雪了？ 網友：那是冰霰而已
大禹嶺路面結冰 限加掛雪鍊通行
2016-02-17 12:09

大禹嶺路面結冰 限加掛雪鍊通行
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
6日起 假日開清境到合歡山松雪樓接駁車
2016-02-01 22:27

6日起 假日開清境到合歡山松雪樓接駁車
獨家》狹路相逢大水鹿 山友：四目交接只剩30公分
2019-11-07 22:28

獨家》狹路相逢大水鹿 山友：四目交接只剩30公分

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播