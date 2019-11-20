沒有鹹濕對話啊！LINE出現關鍵字 人夫、小三仍判賠

「你說的硬要上床是抱抱睡覺還是做愛？」王姓「小三」在LINE上答覆鄭姓人夫的提問，被鄭妻截圖提告，法院認為已逾越朋友關係，判2人賠償鄭妻精神損害。（情境照）

2019-11-20 20:45:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕「你說的硬要上床是抱抱睡覺還是做愛？」王姓「小三」在LINE上答覆鄭姓人夫的提問，意外被鄭妻發現截圖提告，以2人侵犯配偶權求償50萬元，法院認為2 人談及彼此有肌膚之親，已逾越朋友關係，共同侵害鄭妻的配偶權，判2人連帶賠償鄭妻15萬元精神損害賠償。

從事物流業的鄭姓男子，2014年3 月間與妻子再婚後，育有2名未成年子女。

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鄭妻起訴指出，先生從去年9月底開始，偶有不回家過夜之情形，今年2月間被她意外發現，與王女有曖昧對話後，竟變本加厲，不僅每星期三晚上下班後直接至小三住處，星期五深夜出門至星期日晚間才返家。

她忍無可忍，今年5月間與先生攤牌，先生向她坦承有外遇情事，她才截圖2人LINE上的曖昧對話，委任律師提告，向2人求償50萬元精神損害賠償。

法院審理時，鄭否認外遇，認為妻子截圖斷章取義，並非事情全貌。

王女也反駁說，鄭妻的截圖內容不連續，截圖內容並無提到她就是外遇對象，鄭是否與其他女人過從甚密，與她無關。

法院仔細看過2人LINE的對話截圖，鄭問：「我要解釋的是指為什麼那天我硬要上床的事？」王女回：「你說的硬要上床是抱抱睡覺還是做愛？」

鄭答：「是要以科學的角度跟身體的反應來跟你解釋。」王女再問：「我沒感覺到你所謂的硬要啊！」鄭：「是喔。」王：「嗯阿！你有硬要什麼嗎？」鄭：「那我就不用緊張了。」

判決指出，綜觀LINE上的對話觀，2人談及彼此有肌膚之親，非一般同事、朋友間會提及之話題，顯與一般普通朋友間之正常社交往來不符，2人共同侵害鄭妻的配偶權，須連帶賠償鄭妻15萬元精神損害賠償。

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