LINE鹹濕對話洩偷吃情 男說有吃下面、女豪回很爽！

2019-07-22 20:35

〔記者王俊忠／台南報導〕已婚的黃姓男子外遇對象釣中同是人妻的鄰居阿芳，兩人在手機LINE聯絡外出偷情事宜，對話極盡肉麻噁心能事，男方說「中午有吃下面了，舒不舒服？」；女方回稱「很爽！」。阿芳丈夫從妻子手機發現兩人姦情，台南地院法官根據對話內容認定兩人曾分別在1所小學、摩鐵與貨車上發生3次性關係，依3次相姦罪合併判黃男6個月徒刑，還可上訴。

阿芳則因黃男妻子的提告時間已逾告訴期間，逃過妨害家庭官司，法官判決「公訴不受理」。阿芳在這醜聞曝光後，罹患嚴重憂鬱症、曾尋短見。

法官根據黃男與阿芳的手機LINE對話內容，查出兩人曾於2015年1月15日下午5、6點時，在南市一所小學；同年3月15日下午在南市安平區一家汽車旅館；同年4月3日在ㄧ輛貨車上，這3個不同時間與場所，分別發生不倫性關係。

黃男與阿芳相約到一所國小時，彼此對話相當曖昧肉麻，女方傳訊說「想每天跟你做愛」；男方回說「我只要和你做愛」。在約砲汽車旅館時，男方表示，跟沒感情的做，愛液不會流出來，那跟心情有關。女方回說「我們光隔空，我就留（應為流）出來了」；女方還說「老公，謝謝你剛剛餵飽我」；男方回應「老婆，希望有餵飽妳，第2次很強，沒射出來」。

在2015年4月3日貨車那次，黃男在LINE說「中午有吃下面了，舒不舒服？」，阿芳也回稱「很爽」。法官認定這些對話內容都有談到性行為情事，不採信黃男辯稱只是與阿芳的網路性愛聊天。

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