「一晚給老婆潮9次！」牌友睡了離家人妻 鹹濕訊息成鐵證

2019-05-22 23:34

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的劉姓女子與莊姓男子偷情，但她後來覺得愧對丈夫，希望回到婚姻生活，向丈夫坦言婚外情；莊男挨告後否認犯行，不過，2人的LINE對話有偷情證據，如：「一個晚上給老婆潮9次」、「把人家的褲褲都弄濕濕的」、「罰9次愛愛」，加上劉女指證確有發生性行為並當庭對質，新北地院審理後依相姦罪，判莊男5個月徒刑。

據查，劉女因打麻將結識莊男，但她本身因婆媳、子女教養問題，與丈夫發生爭執、關係不睦，負氣離家，莊男趁此時予以安慰，因而發生婚外情。2017年5月間，劉女自覺愧對丈夫，想回到婚姻生活，向丈夫坦言婚外情，希望取得丈夫原諒。

劉女丈夫提告，莊男否認犯行，辯稱2人雖是男女朋友，但從未發生性行為，不過，劉女指證歷歷，還當庭與莊男對質：「我跟他如果沒有性行為，我需要在這邊講嗎？這樣影響我們夫妻關係很大」、「你以為這種事情很光彩嗎？我有老公，我被人睡過，我因為這種事情不敢面對我父母，我的家庭不允許我這樣，如果沒有，我需要這樣污衊你跟我睡覺嗎？」

不僅如此，劉、莊2人還有鹹濕對話成為證據，例如，莊男炫耀說：「外面的小狼狗他有我那麼厲害嗎，一個晚上給老婆潮9次」，劉女則回說：「討厭鬼，把人家的褲褲都弄濕濕的」、「須罰9次愛愛」等；法官審理後判定2人確實有發生性行為，判刑5月。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法