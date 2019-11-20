財報隱匿申貸1.6億重大訊息 板信商銀董座劉炳輝判3年6月

板信商業銀行董事長劉炳輝。（資料照）

2019-11-20 16:34:06

〔記者楊國文／台北報導〕前台灣省議會議長、板信商業銀行董事長劉炳輝、和擔任板信商銀董事的妻子廖美雲，被控以人頭戶購買子公司板信資產管理公司土地，再向板信銀行申請無擔保貸款1億6千多萬，卻未在財報中揭露關係人重大交易訊息；高等法院今依違反證券交易法中的申報公告財務報告不實罪，判劉3年6月徒刑；至於劉與妻子被控違反銀行法部分，獲判無罪。

檢方調查，劉炳輝夫婦因有意購買板信資產公司位於台北市松山區的6筆土地，於2009年間，涉嫌和板信資產管理公司總經理趙建崇、上勝建設負責人許永壽聯手，以抵償仲介費、贈與為由，將6筆土地持分，轉到人頭許永壽父子名下，再向板信銀行申貸1億6160萬元，卻在財報中隱匿重要關係人重大交易訊息。

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劉炳輝否認犯行，辯稱土地是許永壽購買，妻子只是基於朋友道義借錢周轉，但檢調在他的床頭櫃找到土地資料，上頭印有「三輝有優先購買權，也不怕給別人買走」，筆記又有「延吉段轉貸」等文字，認定劉知情且參與。

新北地院合議庭審理認為，劉炳輝知道妻子以許姓父子名義貸款一事，卻未照實揭露，依申報公告財務報告不實罪判刑3年6月；至於違反銀行法部分，合議庭認為，檢方未能證明板信銀行放款時，有承擔過高風險，或接受較差條件，且貸款本息均有按時還款，板信銀行未實際受損，將劉和妻子均判無罪。

此外，許永壽及趙建崇則因以「假贈與」方式移轉產權登記，規避其他共有人優先承買權行使，觸犯刑法背信罪，分別被判處8個月及7個月徒刑，均獲緩刑5年。檢方、劉炳偉等被告均不服判決，上訴高等法院。

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