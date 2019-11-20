檢察長朱兆民漏報配偶「千萬」債務 挨罰興訟仍被駁

法官認為，雖難任朱兆民（見圖）故意隱匿財產，但申報不實無論直接或間接故意，均符合「公職人員財產申報法」所稱的故意申報不實，因此駁回朱的請求，意即，朱需繳交32萬元罰緩。（資料照）

2019-11-20 12:12:16

〔記者溫于德、陳慰慈／台北報導〕現任新北地檢署檢察長朱兆民，擔任桃園地檢署檢察長期間疏忽漏報妻子名下1筆1503萬餘元證券融資債務，遭裁罰32萬元罰緩；朱不服，提告抗罰。台北地院行政法庭認為，雖難任朱故意隱匿財產，但申報不實無論直接或間接故意，均符合「公職人員財產申報法」所稱的故意申報不實，駁回朱的請求，意即，朱需繳交32萬元罰緩，可上訴。

朱兆民稍早告訴本報，對判決「沒意見」；朱強調，當初幫妻申報財產時，因不知道融資規定要寫在債務欄內，故只在股票欄內附了融資資料，認為只是格式不符問題，並非故意申報不實，將待收到判決書後再決定是否上訴。

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監察院認為，朱兆民漏報妻子名下1503萬8000元證券融資債務，去年12月28日透過裁處書處罰鍰32萬元；朱不服，先提訴願被駁後再提行政訴訟。

朱兆民主張，2015年12月24日申報財產時，已將配偶債務狀況一併申報在台灣集中保管所「保管帳戶各專戶客戶餘額表」內，該表在證券「上證2X」及「滬深2X」餘額別欄，均已註記「融資」，代表有借貸，並未故意申報不實。

但監察院認為，朱兆民雖在餘額欄位註記「融資」，但朱必須主動將融資金額填載在財產申報表上，才稱得上盡到財產申報義務。

法官審理後表示，朱兆民雖提出「保管帳戶各專戶客戶餘額表」融資紀載，但對債務餘額、發生時間與原因等重要事項，均未填寫，無法得知債務內容。

此外，朱兆民申報之初未確實詳閱申報相關規定，雖難認朱有隱匿財產故意，但朱的行為就是預知申報數目不準確，卻仍申報，因此監察院裁罰32萬並無不當，駁回朱的請求。

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