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守護荷包 警製「透視詐騙」動畫微電影

警製「透視詐騙」動畫微電影。（記者劉慶侯翻攝）

警製「透視詐騙」動畫微電影。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-19 16:58:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市警察局為加強預防詐騙犯罪，特別製作了147秒的「透視詐騙」動畫宣導短片，運用圖像表達優越性與動畫特有呈現節奏，迅速的宣導各種防詐知能，讓民眾可以在最短時間內瞭解詐騙手法、突破詐騙盲點，完整呈現犯罪預防宣導理念。

北市警局表示，「詐騙」是一種特別的犯罪現象，犯罪過程完全是屬於「敵暗、我明」的情況，也就是一種建立於雙方「資訊地位不對等」情境的欺瞞性犯罪行為，當有人鎖定對象、運用劇本來蓄意欺騙，沒有防備的一方是多麼危險。

警方說，此次獲得「中華民國銀行商業同業公會全國聯合會」、「TABF台灣金融研訓院」以及「農委會金融局」等單位的許多協助，這部節奏迅速、內涵豐富的影片終於可以在全國各大金融機構的電視牆、網頁及ATM提款機螢幕播放，特別是ATM提款機的影片播放，相信對於提款、轉帳的民眾可以有提醒預防被騙的功能。

此外，北市警察局也發揮創意，運用各大金融機構播放影片的情形製作成一週早安（長輩）圖，希望能夠發揮「認同請分享」精神，讓大家有機會來觀賞這部特別的動畫短片，年輕人要注意購物詐騙、中年人注意投資詐騙、銀髮族群注意假冒公務機構類型的詐騙，而且大家都要注意網路交易與交友詐騙！多一分關心與注意，就能協助減少被害、降低財產損失風險！

相關網址請見︰

臺北波麗士FB

警製「透視詐騙」動畫微電影。（記者劉慶侯翻攝）

警製「透視詐騙」動畫微電影。（記者劉慶侯翻攝）

警製「透視詐騙」動畫微電影。（記者劉慶侯翻攝）

警製「透視詐騙」動畫微電影。（記者劉慶侯翻攝）

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