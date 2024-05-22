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方仰寧傳接任北市警局長 蔣萬安：內政部尚未聯繫談人選

台北市長蔣萬安與警長局長張榮興接受議員質詢。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安與警長局長張榮興接受議員質詢。（記者田裕華攝）

2024/05/22 21:08

〔記者何玉華／台北報導〕台北市警察局長張榮興將於明（23）天就任警政署長一職，盛傳太陽花學運時擔任中正一分局長的方仰寧將接任台北市警察局長，台北市長蔣萬安今（22）在議會答詢時表示，目前內政部都還沒和市府聯繫談人選，警政一條鞭，警察人事是中央的職權，中央會將各方的意見納入考量。

台北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員顏若芳對外界盛傳將由方仰寧接任台北市警察局長，質詢蔣萬安是否支持？顏若芳指方仰寧在10年前粗暴的處理太陽花學運，不少青年學子遭到「未配戴編號」的員警毆打，事後警方也被控告，警局的檢討報告也指稱，未來在處理陳抗事件時，必須符合法規與民主等相關規範。

蔣萬安表示，目前內政部都還沒和市府聯繫談人選，需要雙方彼此溝通；也說警政一條鞭，警察人事是中央的職權，中央會將各方意見納入考量。但顏若芳認為，蔣萬安的意見還是最重要的，「被稱作『反陳抗戰神』的方仰寧，是否真的適合擔任北市警局長一職？」

顏若芳說，希望蔣萬安承諾，選擇的警察局長不會粗暴的對待年輕朋友，不要再出現10年前頭破血流的情況。蔣萬安回應說，面對陳抗事件，一定秉持民主、自由、遵守法治的原則。

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