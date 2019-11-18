「審查中心」減基層檢分案卻惹怨 法務部這樣說...

法務部。（資料照）

2019-11-18 23:53:04

〔記者陳慰慈／台北報導〕為減輕檢察官分案量，法務部推行「審查中心」制，地檢署收案後，先經「審查中心」過濾分流，竊盜、幫助詐欺、酒駕等「質輕量重」案件，交由主任檢察官與檢察事務官結案，剩餘案件再給檢察官處理，引發主任檢察官不滿直呼：「不受尊重」，認為法務部只是把主任檢察官當作分案的分母，事務官也因工作量暴增大呼吃不消；有檢察官樂見新制推行，但也有檢察官也不看好嘲諷，根本只是「美化財報」的概念。

對此，法務部回應，年輕一輩檢察官反應工作量負荷過重，因此成立由主任檢察官帶領的「審查中心」，因其等辦案經驗豐富，可明快處理案件，起碼能攔截處理掉地檢署1/3的雜案，讓檢察官不須多花時間撰寫這些案件書類，從「減量」先減輕檢察官工作負擔，希望主任檢察官能多體諒分擔，而未來也會列為主任檢察官晉升與否的評比參考。

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法務部指出，每個地檢署收案的「質量不同」，不能單以「分案件數論量」，而是要看「工作量」，因此授權各地檢署檢察長機動調配，並交由檢察官會議決議，「審查中心」實施細節也因地制宜，如評估認為一組「審查中心」不夠，可加立第二組「審查中心」，另也請高檢署配合，減少再議案件發回量且案件限發回一次，若再次聲請再議，就應自為偵查。

因應前年司改國是會議「合理化檢察官工作負擔」決議，法務部認為早已成立「審查中心」台中地檢署，從分案源頭過濾掉簡易、濫訴、認罪案件，剩餘複雜案件才交給檢察官處理，「審查中心」分擔台中地檢署近40%的分案量，讓檢察官分案量大幅下降，試辦成效良好，今年9月起要台北、士林、桃園、彰化、台南、高雄、橋頭地檢署，因應各地區特性、收受案件種類與人力分配，正式實施案件分流，新北、屏東地檢署則延至明年1月實施。

但有主任檢察官反應，分流制度雖減輕檢察官案量負擔，將這些大量簡易案件轉由主任檢察官及事務官偵辦，但地檢署整體收案量並未減少，若事務官無法負荷或故意怠惰，變成日後全署未結案數最多的「股王」、「股后」反而是主任，他們為處理自己的案件及看組員書類就忙得焦頭爛額，又怎還有空與檢察官進行團隊辦案，傳承經驗？直言高層為討好基層檢察官推案件分流，卻未尊重主任檢察官。

該名主任檢察官建議法務部，應從源頭減少案源，妨害名譽、通姦罪儘速除罪化，改透過民事途徑解決，或濫訴、濫告案不分案，又或是無告訴人的公訴罪，如調查認定不起訴，書類可以直接勾選原因是「罪證不足」，讓檢察官不須再耗費時間撰寫不起訴理由，不然就仿造法院自訴制度，只要到地檢署按鈴提告的申告人，都須由強制律師代理，避免濫訟。

另也有檢察官抱怨，「審查中心」把檢察官認為簡單好處理的案件，吃下留辦，將其他重大、複雜的交由檢察官辦理，檢察官少了每月結案能「調劑身心」的大補丸，收到的都是「扎扎實實硬案」，另因檢事官須協助「審查中心」結案，導致檢察官能交辦檢事官協助處理的案件驟降，少了檢事官輔助，檢察官得花更多時間與力氣去調查案件，工作負擔並未因此減輕。

該名檢察官說，通常同一被告涉及不同案件，未結案前均由同一檢察官偵辦，但「審查中心」不吸案，因此得由不同檢察官偵辦同被告案件，除浪費檢察官浪費時間，被告也得來回奔波開庭，反而更累人，認為案件分流只是衝高「審查中心」的結案數，讓法務部高層以為「審查中心」績效卓著，幫檢察官減少工作負荷，但其實一切都只是「數字美化的假象」，分流新制「沒有人是贏家！」

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