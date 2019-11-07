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檢察官外部監督？法務部將設人改會討論

檢察官外部監督是否跟進開放外部委員，法務部將設人改會討論。（資料照）

檢察官外部監督是否跟進開放外部委員，法務部將設人改會討論。（資料照）

2019-11-07 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕法官與檢察官都是司法官，分別隸屬司法院與法務部，除體制不同，人事審議委員會組成也有法定差異，司法院人審會有3位學者專家外部委員，檢察官人審會則全部是自己人，封閉性更高。

也因檢察官人事審議委員會的委員全來自檢察界，無形中限縮外部聲音的進入，法務部得知本次司法院人事審議委員會開放3位學者專家的獎懲表決權，認為任何制度設計都有優缺點，是否也比照引進外部學者專家，秉持開放態度，未來將設置「人事改革委員會」討論。

檢察官人事審議委員會現僅公布移送監察院的重大違失案，情節較輕的懲處則不公告，法務部對此回應，並非刻意隱藏，若外界有知的需求，未來也會適時適度對外說明，沒有黑箱問題。

法官和檢察官都適用「法官法」。該法規定，檢察官人事審議委員會設17位委員，法務部長與檢察總長各指派4人，俗稱官方代表，9位民選代表由檢察官選任。由於沒有學者專家參與，過半的民選代表權力不亞於官方代表，每年選舉前夕就會出現各地檢署有意參選人審委員者，相互結盟加強實力與鞏固地位情事，內行人也可從歷任的檢審會組成，窺出各地檢署的權力消長。

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