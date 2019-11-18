為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

傳低胸近照、大腿特寫照調情 控網友性侵告不成

2019-11-18 17:39:19

〔記者王定傳／新北報導〕徐姓男子被控性侵已婚且有中度智能障礙的女子小美（化名），不過，新北地檢署調查，小美並未透露已婚身分，還曾傳訊要徐男：「過來、陪陪我」，甚至傳了身穿低胸上衣的胸部近照與穿著造型褲襪的腿部特寫照調情，加上無法證明發生性行為時，小美有受精神、心智缺陷影響，處分不起訴。

檢警調查，去年9月間，徐男透過臉書結識小美後，於同年12月間，帶著小美前往旅館發生性行為，並拍下小美替他口交過程，小美丈夫事後發現傻眼提告。

徐男否認犯行，辯稱小美從未告知已婚身分，也不知對方有中度智能障礙，當天發生性行為後，因為小美不斷開口拿6000元，但他認為太多予以拒絕，因而不歡而散。

檢方查看2人的對話記錄，確認小美從未提及已婚身分，且她曾主動傳訊：「需要陪伴」、「過來」、「陪陪我」、「想你」、「ㄌㄠ ㄍㄨㄥ（指老公）」，並傳送胸部近照與腿部特寫照調情。

不僅如此，小美在偵查時坦言，徐男約她到旅館時，她就「懂了」，抵達旅館後，各自脫衣並發生性行為、口交，可見她當時並未因精神、心智缺陷而無法抗拒情形，且無法證明徐男有以違反她意願方式拍攝口交過程，加上2人LINE對話確實有提及金錢問題，不排除雙方原本是你情我願，小美因索款未果憤而提告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「我不要他卻硬上」 性侵中度智能障礙女被訴
2016-12-06 17:37

「我不要他卻硬上」 性侵中度智能障礙女被訴
老翁性侵未成年少女 懷孕產子才被揭露
2016-07-11 17:53

老翁性侵未成年少女 懷孕產子才被揭露
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
性侵13歲混血少女入獄 林依晨前男友聲請再審被駁回
2019-11-17 10:27

性侵13歲混血少女入獄 林依晨前男友聲請再審被駁回
鈕承澤性侵案開庭 被害人也現身
2019-11-12 13:47

鈕承澤性侵案開庭 被害人也現身
英國皮膚科權威研發　2關鍵延緩老化

英國皮膚科權威研發　2關鍵延緩老化

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播