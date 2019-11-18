傳低胸近照、大腿特寫照調情 控網友性侵告不成

2019-11-18 17:39:19

〔記者王定傳／新北報導〕徐姓男子被控性侵已婚且有中度智能障礙的女子小美（化名），不過，新北地檢署調查，小美並未透露已婚身分，還曾傳訊要徐男：「過來、陪陪我」，甚至傳了身穿低胸上衣的胸部近照與穿著造型褲襪的腿部特寫照調情，加上無法證明發生性行為時，小美有受精神、心智缺陷影響，處分不起訴。

檢警調查，去年9月間，徐男透過臉書結識小美後，於同年12月間，帶著小美前往旅館發生性行為，並拍下小美替他口交過程，小美丈夫事後發現傻眼提告。

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徐男否認犯行，辯稱小美從未告知已婚身分，也不知對方有中度智能障礙，當天發生性行為後，因為小美不斷開口拿6000元，但他認為太多予以拒絕，因而不歡而散。

檢方查看2人的對話記錄，確認小美從未提及已婚身分，且她曾主動傳訊：「需要陪伴」、「過來」、「陪陪我」、「想你」、「ㄌㄠ ㄍㄨㄥ（指老公）」，並傳送胸部近照與腿部特寫照調情。

不僅如此，小美在偵查時坦言，徐男約她到旅館時，她就「懂了」，抵達旅館後，各自脫衣並發生性行為、口交，可見她當時並未因精神、心智缺陷而無法抗拒情形，且無法證明徐男有以違反她意願方式拍攝口交過程，加上2人LINE對話確實有提及金錢問題，不排除雙方原本是你情我願，小美因索款未果憤而提告。

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