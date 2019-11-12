為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

鈕承澤性侵案開庭 被害人也現身

鈕承澤庭後未多言，僅對媒體鏡頭禮貌性點頭。（記者溫于德攝）

鈕承澤庭後未多言，僅對媒體鏡頭禮貌性點頭。（記者溫于德攝）

2019-11-12 13:47:33

〔記者溫于德／台北報導〕名導演鈕承澤被控性侵電影「跑馬」的女工作人員，今年農曆春節前被依強制性交罪起訴。台北地院9月底開庭後傳出，鈕男已給付7位數和解今給被害人，雙方達成和解後，全案今天第6度開庭，並傳被害人到庭，合議庭為免讓被害人直接與鈕男面對面，採隔離措施，安排被害人坐在指認室內。全案歷經逾3小時審理，稍早12時40分結束，但鈕男庭後未多言，僅對媒體鏡頭禮貌性點頭。

鈕承澤今有別於以往騎「小折」到庭，改騎UBike現身，庭前面對記者詢問「給付和解用意何在？」「是否代表認罪？」「是否想拚緩刑？」等，鈕男並未正面回答，僅說「謝謝」即進入法庭。

而合議庭今特別將全案安排在具有指認室的法庭開庭，原因在於傳喚被害人到庭，但為未讓被害人直接面對鈕承澤，因此安排被害人坐在指認室內。

全案上午9時30分準時開庭，直到稍早12時40分才結束，庭訊過程中3度休庭，鈕承澤前2次均前往廁所如廁，直到最後1次休庭時，鈕男與律師鄭深元、杜孟真在庭外低聲交談，再度入庭不久後結束庭訊。

鈕承澤庭後面對媒體鏡頭並未多言，僅禮貌性點頭，隨後在律師陪同下離開法院。

鈕承澤被控在執導電影期間認識被害人，去年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，被害人24日凌晨原想隨其他工作人離開鈕家，卻被鈕男留下，加上被害人擔心得罪鈕男，只好單獨留下欲伺機離開，但鈕男後來將被害人壓在沙發指侵得逞。

全案後來傳出鈕承澤試圖用60萬元和解，但遭被害人拒絕。鈕承澤在院方首度開庭後表示，相信並尊重司法裁決的態度並未改變，一定會負起責任、不會逃避；但仍否認有威脅或脅迫女方意圖。

鈕承澤庭後未受訪。（記者溫于德攝）

鈕承澤庭後未受訪。（記者溫于德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鈕承澤性侵案傳賠7位數和解 出庭吐4字拚緩刑
2019-11-12 12:07

鈕承澤性侵案傳賠7位數和解 出庭吐4字拚緩刑
涉性侵「付和解金是否代表認罪？」 鈕承澤回應是...
2019-11-12 09:40

涉性侵「付和解金是否代表認罪？」 鈕承澤回應是...
推動永續+接軌國際 台新銀簽署赤道原則

推動永續+接軌國際 台新銀簽署赤道原則
鈕承澤拚免關 性侵吐百萬和解
2019-09-25 05:30

鈕承澤拚免關 性侵吐百萬和解
鈕承澤性侵案爆驚人發展 傳付7位數和解被害人
2019-09-24 19:36

鈕承澤性侵案爆驚人發展 傳付7位數和解被害人
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播