鈕承澤性侵案開庭 被害人也現身

鈕承澤庭後未多言，僅對媒體鏡頭禮貌性點頭。（記者溫于德攝）

2019-11-12 13:47:33

〔記者溫于德／台北報導〕名導演鈕承澤被控性侵電影「跑馬」的女工作人員，今年農曆春節前被依強制性交罪起訴。台北地院9月底開庭後傳出，鈕男已給付7位數和解今給被害人，雙方達成和解後，全案今天第6度開庭，並傳被害人到庭，合議庭為免讓被害人直接與鈕男面對面，採隔離措施，安排被害人坐在指認室內。全案歷經逾3小時審理，稍早12時40分結束，但鈕男庭後未多言，僅對媒體鏡頭禮貌性點頭。

鈕承澤今有別於以往騎「小折」到庭，改騎UBike現身，庭前面對記者詢問「給付和解用意何在？」「是否代表認罪？」「是否想拚緩刑？」等，鈕男並未正面回答，僅說「謝謝」即進入法庭。

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而合議庭今特別將全案安排在具有指認室的法庭開庭，原因在於傳喚被害人到庭，但為未讓被害人直接面對鈕承澤，因此安排被害人坐在指認室內。

全案上午9時30分準時開庭，直到稍早12時40分才結束，庭訊過程中3度休庭，鈕承澤前2次均前往廁所如廁，直到最後1次休庭時，鈕男與律師鄭深元、杜孟真在庭外低聲交談，再度入庭不久後結束庭訊。

鈕承澤庭後面對媒體鏡頭並未多言，僅禮貌性點頭，隨後在律師陪同下離開法院。

鈕承澤被控在執導電影期間認識被害人，去年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，被害人24日凌晨原想隨其他工作人離開鈕家，卻被鈕男留下，加上被害人擔心得罪鈕男，只好單獨留下欲伺機離開，但鈕男後來將被害人壓在沙發指侵得逞。

全案後來傳出鈕承澤試圖用60萬元和解，但遭被害人拒絕。鈕承澤在院方首度開庭後表示，相信並尊重司法裁決的態度並未改變，一定會負起責任、不會逃避；但仍否認有威脅或脅迫女方意圖。

鈕承澤庭後未受訪。（記者溫于德攝）

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