鈕承澤拚免關 性侵吐百萬和解

2019-09-25

〔記者溫于德／台北報導〕知名導演鈕承澤被控性侵電影劇組女工作人員，今年農曆春節前被依強制性交罪起訴。台北地院昨第5度開庭審理，鈕男面對媒體仍不願多談，並在律師陪同下入庭受審。但據了解，鈕先前已給付7位數的和解金給被害人，雙方達成和解。

法界人士分析，鈕承澤在案件審理時與被害人調解並成立，盼的是法官未來在量刑酌減、甚至獲緩刑宣告「拚免關」。依我國司法實務，和解後鈕應可獲減刑，但能否免關，尚在未定之天。

鈕承澤被檢方起訴的強制性交罪，刑度為3至10年之刑，若獲被害人原諒，鈕承澤獲得低於3年之刑是可能的，不過另一關鍵在於他的犯後態度、比如有無認罪等。

另一關鍵要視他的犯後態度

鈕承澤昨一如往常騎「小折」出庭，庭前、庭後除說「謝謝」外，也對媒體表達辛苦了。可靠消息指出，鈕日前已給付7位數和解金給被害人，不過鈕的律師團不證實。

7位數和解金 鈕律師團不證實

鈕承澤是被控在執導電影期間認識被害人，去年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，隔日凌晨離開前，被害人原想一同離去，但鈕希望被害人留下，且劇組人員未注意到被害人曾使眼色，加上被害人擔心得罪鈕，只好單獨留下欲伺機離開，不料，鈕後來將被害人壓在沙發指侵得逞。

全案後來傳出鈕承澤試圖用60萬元和解，但被拒絕。院方首度開庭後，鈕承澤說，相信並尊重司法裁決的態度並未改變，一定會負起責任、不會逃避；但他否認有威脅或脅迫女方意圖。

檢察官當初起訴認為，依鈕承澤自己供述、相關證人證述及事證所示，被害人與他之間除工作外，無其他私下互動或曖昧，無男女好感的情愫存在，依此認定鈕承澤性侵犯行明確。

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