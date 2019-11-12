涉性侵「付和解金是否代表認罪？」 鈕承澤回應是...

鈕承澤（左）騎UBike現身。（記者溫于德攝）

2019-11-12 09:40:49

〔記者溫于德／台北報導〕名導演鈕承澤被控性侵電影「跑馬」的女工作人員，今年農曆春節前被依強制性交罪起訴。台北地院9月底開庭後傳出，鈕男已給付7位數和解金給被害人，雙方達成和解；全案上午第6度開庭，鈕男面對記者詢問「給付和解金是否代表認罪？」「是否想拚緩刑？」等問題，並未正面回答，快閃進入庭內。

鈕承澤稍早有別以往騎「小折」到庭，改騎UBike現身，面對記者提問，僅說「謝謝」，未多言。

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此外，北院今安排全案至具有指認室的法庭開庭，據傳是因同時傳喚被害人到庭，但為免讓被害人直接面對鈕承澤，因此安排被害人待在指認室內與鈕男一同開庭。

鈕承澤被控在執導電影期間認識被害人，去年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，被害人24日凌晨原想隨其他工作人離開鈕家，卻被鈕男留下，加上被害人擔心得罪鈕男，只好單獨留下欲伺機離開，但鈕男後來將被害人壓在沙發指侵得逞。

全案後來傳出鈕承澤試圖用60萬元和解，但遭被害人拒絕。鈕承澤在院方首度開庭後表示，相信並尊重司法裁決的態度並未改變，一定會負起責任、不會逃避；但仍否認有威脅或脅迫女方意圖。

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