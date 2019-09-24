鈕承澤性侵案重大進展 傳吐7位數與被害人達成和解

2019-09-24 18:52

〔記者溫于德／台北報導〕知名導演鈕承澤被控硬上「跑馬」劇組女工作人員，今年農曆春節前被依強制性交罪提起公訴。台北地院今第5度開庭審理，鈕承澤面對媒體鏡頭仍不願多談，隨即在律師陪同下入庭受審。但據掌握，鈕承澤先前已給付7位數和解金與被害人達成和解。

鈕承澤今身穿白色襯衫搭配卡其褲，猶如金城武為某飲料品牌打廣告時裝扮。鈕承澤庭前、庭後除說「謝謝」外，也對媒體表達辛苦了。

但據掌握，鈕承澤日前已幾付7位數和解金給被害人，雙方已達成和解，但鈕的律師團不願證實。而知情人士分析，鈕承澤之所以願意給付和解金，求的是獲得減刑。

鈕承澤被控在執導電影「跑馬」期間認識被害人，去年11月23日，鈕承澤臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，劇組人員隔日凌晨離開前，被害人原想一同離去，但鈕承澤希望被害人留下，且劇組人員未注意到被害人曾使眼色，加上被害人擔心得罪鈕承澤，只好單獨留下欲伺機離開，不料，鈕承澤後來將被害人壓在沙發上指侵得逞。

全案後來傳出鈕承澤試圖用60萬元和解，但被拒絕；院方首度開庭後，鈕承澤說，相信並尊重司法裁決的態度並未改變，一定會負起責任、不會逃避，但他否認有威脅或脅迫女方意圖，對於導致外界困擾及他人痛苦，深感抱歉，「會負起責任」。

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