性侵案3度開庭 鈕承澤穿彩虹衣到庭

2019-05-28 17:05

［記者張文川／台北報導］鈕承澤被控性侵電影「跑馬」劇組女工作人員，檢方今年農曆春節前依強制性交罪提起公訴；台北地院今第3度開庭審理，鈕承澤上身穿著彩虹衣T恤加西裝外套，微笑進入法庭，過程中只說一句「謝謝」；庭訊約25鐘就結束，鈕和律師都三緘其口，鈕只說「謝謝大家關心」，律師說法官有交代勿再對外發言。

檢察官起訴鈕承澤，於執導電影「跑馬」拍攝過程中結識被害女子，去年11月23日鈕承澤臨時取消召開工作會議，改邀劇組到家中聚會，隔日凌晨劇組人員離開前，被害人原想一同離去，鈕疑似希望她留下，劇組人員沒注意到被害人有向他們使眼色，女方也擔心得罪鈕，只好單獨留下打算伺機離開，不料竟遭鈕承澤壓在沙發上，強脫衣褲以手指性侵得逞。

鈕承澤在偵查期間否認犯罪，辯稱當下喝醉且喜歡女方，女方喊停他就停；但檢方依據案發前後的LINE對話紀錄與證述，加上女方胸部有鈕的唾液DNA，下體嚴重撕裂傷，手腳多處瘀挫傷，認定是為抵抗所致，依強制性交罪起訴鈕。

鈕承澤3月首次開庭後受訪表示，他相信也尊重司法裁決的態度一直沒改變，絕對會負起責任、不會逃避，但否認有威脅或脅迫他人意圖，對於造成外界困擾及他人的痛苦，感到非常抱歉，他會負起責任。

鈕承澤在偵查期間就被限制出境出海，起訴後北院認定他涉犯性侵重罪，且資歷雄厚足以在海外生活，繼續限制他出境出海；鈕提抗告，但高院認為，鈕如期出庭與是否會滯留海外不歸，沒有必然關係，鈕也自述會在國外定期靈修，每次出國1至4週，可見有能力、資源長期停留海外，且他犯罪嫌疑重大，仍有必要限制他出境出海，駁回抗告確定。

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