涉性侵不滿被限制出境 鈕承澤提抗告

2019-03-13 16:47

〔記者張文川／台北報導〕導演鈕承澤被控性侵電影《跑馬》劇組女工作人員，台北地檢署上月依強制性交罪嫌起訴鈕承澤，台北地院承審後，日前認為鈕涉犯性侵重罪，且資力雄厚足以在海外生活，裁定繼續限制出境出海；鈕承澤不服，今委由律師向法院提出抗告。

北院合議庭裁定時考量，鈕承澤涉犯係刑法第221條最輕本刑3年以上10年以下有期徒刑之強制性交重罪，且資力雄厚，又有國外工作計畫，具備在國外長期居住、生活能力，衡量公益與鈕承澤權利的私益，對鈕做出限制出境、出海的處分。

鈕承澤抗告指出，法院限制他出境、出海，卻只憑台北地院函文辦理，卻未見限制出境、出海的理由，他至今沒收到限制出境的裁定書，他認為北院的裁定有違背刑事訴訟法「應敘述理由而未敘述」的重大違誤，請求撤銷處分。

鈕承澤涉嫌在2018去年11月23日，改劇組工作人員到家裡聚會，劇組人員離去後，將獨自留下的被害女子強壓在沙發上強脫衣褲指侵下體，北檢上月1日將鈕承澤起訴。

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