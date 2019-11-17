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渣男不滿被分手 竟恐嚇要揭發前女友傷心事 判關30天

基隆地方法院近日審結，認定黃男行為已經觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。（記者吳昇儒攝）

基隆地方法院近日審結，認定黃男行為已經觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。（記者吳昇儒攝）

2019-11-17 14:33:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓男子明知張姓女友曾遭性侵身心受創，因不滿張女對他提出分手，竟揚言要將女友遭性侵一事PO上網還要揚言要一起死，行徑惡劣，嚇得張女對前男友提出告訴。基隆地方法院近日審結，認定黃男行為已經觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

檢警調查，黃男今年初不滿張姓女友對他提出分手，竟於1月11、14日晚間搓次傳LINE給她，恐嚇她「晚上最好不要出門省得又被強姦」、「我會把你的狀況PO在Facebook上讓大家同情你的遭遇」，在張女身心傷口上灑鹽，甚至還說要一起死，讓被害人心生畏懼。

張女擔心黃男真的會對自己不利，便將黃男傳的恐嚇訊息截圖，報警處理，警訊後，黃男函送法辦。

檢察官偵訊時，認為黃男於不同時間傳訊給張女進行恐嚇，應分罪論處，依法將他起訴並向法官聲請簡易判決。

法官審理時黃男承認有傳訊息給前女友，事後已經取得她的原諒，並達成和解。法官認為，黃男雖然多次傳訊息給張女進行恐嚇，但均出於同一恐嚇犯意，且時間相近，應屬於接續犯，考量他罹有憂鬱、躁鬱症，領有身心障礙證明，予以易科罰金。

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