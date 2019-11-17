難以駕馭！《頭文字Ｄ》神駒又撞1輛

受廣大車迷喜愛的HONDA S2000又在北宜撞掉1輛。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-17 14:29:54

〔記者徐聖倫／新北報導〕S2000又撞1輛！34歲許姓男子今清晨開著愛車HONDA S2000行經新北市坪林區北宜公路，在34.8公里處失控打滑，自撞護欄後仍持續轉了好一陣子才停住，所幸許男在這起車禍中全身而退，許男酒測值為0。心疼的是，這是本周第2起S2000自撞意外，還都是發生在北宜公路，這輛出現在《頭文字D》的神駒已停產，撞一台就少一台。

據了解，許男今清晨6時許開車行經北宜公路準備往坪林出遊，不料在34.8公里處由於過彎輪胎失控打滑自撞右側護欄向前滑行跨越至對向車道，整個車身占掉對向道一半，所幸當時沒有來車，駕車的許男也毫髮無損，現場無人受傷，許男則自行叫拖車將愛車拖走。

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而S2000似乎操控起來較為不易，本周一也有另一位葉姓男子，同樣駕著愛車S2000，也同樣行經北宜公路，最終的結果都是車禍坐收，包含葉男的這2輛S2000都是嚴重損毀，維修不易，不少愛車人士惋惜，停產神車就這樣撞掉2輛，真是可惜。

HONDA S2000之所以受歡迎，是因為該車輛有在知名動漫《頭文字D》出現過，是「神之手」城島俊的座駕，S2000於1999年出產，在2009年已停產，新車要價207萬，二手車價也仍舊過百萬，不難看出它受歡迎的程度。

許男駕車失控撞護欄，最終旋轉好幾圈半個車身停在對向道。（記者徐聖倫翻攝）

有網友將這起S2000車禍PO網，提醒用路人注意。（記者徐聖倫翻攝）

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