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首頁　>　社會

運冰司機急煞撞護欄 不排除疲勞駕駛

運冰貨車翻覆，車上碎冰散落在快速道路上。（記者吳昇儒翻攝）

運冰貨車翻覆，車上碎冰散落在快速道路上。（記者吳昇儒翻攝）

2019-11-17 09:14:42

〔記者吳昇儒／新北報導〕37歲連姓小貨車司機今日清晨從五股的製冰工廠要將碎冰運往八斗子漁港，行經萬瑞快速道路15.4公里處時，卻突然緊急煞車撞上路旁護欄，導致車輛翻覆。警方迅速趕抵現場，協助清理碎冰並維護道路安全。連男則向警方透漏，自己行駛時突然看到黑影，擔心撞到人才會急煞。詳細肇事原因，待警方調查後，再做進一步釐清。

新北市瑞芳警分局清晨4點50分接獲通報指出，一輛運送碎冰的小貨車翻覆在萬瑞快速道路上，立刻派員前往協助，並在現場進行交通管制，拿起掃把清理碎冰，以免其他用路人發生危險。

救護車趕抵時，檢視連男傷勢，發現他因為車體翻覆，背部受到擦、挫傷，但意識清楚，詢問後，傷者表示不用就醫，救護人員才返隊待命。

連男向警方透漏，自己開車行經事故路段時，突然發現前方有一個黑影閃過，擔心是人或是動物，趕緊急煞，車子才會撞上護欄翻覆，爬出車外查看，也沒有看見黑影是甚麼。警方對連男進行酒測，發現酒測值為0，排除駕駛酒駕。

警方目前已調閱周邊監視器，釐清事故原因，不排除駕駛有疲勞駕駛的可能，現場狀況已於5點50分排除完畢，恢復通車。

現場進行交通管制。（記者吳昇儒翻攝）

現場進行交通管制。（記者吳昇儒翻攝）

現場清理完畢，目前已恢復通車。（記者吳昇儒翻攝）

現場清理完畢，目前已恢復通車。（記者吳昇儒翻攝）

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