《頭文字Ｄ》名車撞山壁 操控不易「車比人兇」

葉男的S2000自撞山壁，造成車頭嚴重凹陷。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-11 14:54:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕《頭文字D》名車過彎自撞！葉姓男子今開著HONDA S2000跑車行經新北市北宜公路往宜蘭方向，途經坪林路段過彎自撞山壁，有網友為這台經典的名車表示「哭哭」，直呼「撞了一台就少一台」。

據了解，25歲葉姓男子喜好開名車，常常在臉書PO上坐駕美照，也很常換車。他今上午9時許自新北市三重自家出發，準備前往宜蘭出遊，選擇路途較蜿蜒的北宜公路，一路兜風一路前往。不料途經52.7公里一處右彎，疑似操作不慎打滑，最終自撞山壁，車頭嚴重凹陷，所幸葉男沒有受傷。

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據悉，葉男這輛車疑似於今年9月份入手，自撞當下除了驚嚇，身上沒有明顯外傷，他自行下車求助110。另外由於車輪已鎖死，葉男則自行叫拖吊車將愛駒拖網修車廠進行後續處理。另外車禍現場在警方趕到下，迅速恢復雙向通車。

HONDA S2000為該品牌較高端車款，新車要價約200至220萬不等，而這輛車也因在動漫《頭文字D》中出現，為城島俊的座駕，因此紅過一時，可稱為HONDA經典車款。有網友將這起車禍PO網，不少人留言表示可惜，直言「要開好S2000太難了」，也顯示S2000操控的難度頗高。

這輛HONDA S2000曾在知名動漫《頭文字D》中亮相。（記者徐聖倫翻攝）

路口監視器拍下S2000撞車前影像。（記者徐聖倫翻攝）

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