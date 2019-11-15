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魏應充依法可先發監！台中高分院打臉彰檢「說法很奇怪」

頂新前董事長魏應充。（記者王藝菘攝）

頂新前董事長魏應充。（記者王藝菘攝）

2019-11-15 19:09:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕魏應充突然暫緩發監，彰化地檢署宣稱，原因是台中高分院尚未裁定應合併執行的刑期，對此，台中高分院行政庭長江德千反駁說「這種說法很奇怪」，依刑事訴訟法第456條，還有檢察官的執行手冊，合併執行的刑期尚未裁定前，應可先執行，魏應充暫緩執行的理由，台中高分院不清楚，但與合併執行刑期的裁定無關。

江德千說，台中高分院已收到台中高分檢的合併執行刑期的定刑聲請書，並於13日下午分案，法官需要時間審酌，「會以平常的速度」審理，他強調，「執行是很慎重的，如果要先裁定合併執行的刑期，才能夠執行，（北檢）憑什麼（在尚未裁定前）就通知人家（魏應充）來執行？」。

他說，最高法院判刑確定的部分，本來就可以執行，不需要等到合併刑期裁定之後，才能夠執行，執行與合併執行刑期裁定，兩者並無關係，因尚未裁定合併執行的刑期，所以才暫緩執行，「這種說法很奇怪，不要扯在一起」。

在合併執行刑期尚未裁定之前，就入獄的案例比比皆是，例如有「花蓮王」之稱的傅崐萁，因合機炒股案被判刑8月，去年（2018年）9月25日入獄執行，他入獄時，向法院聲請，與他在2011年與妻子「假離婚」的偽造文書案合併執行，此合併執行刑期裁定，台中高分院是在他入獄後，裁定兩案應執行共13個月，扣除前案已易科罰金，刑期剩7個月，加上獄中表現良好，又縮短6天出獄，於今年4月18日提前1個月又6天出獄。

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