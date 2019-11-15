警察透過WeChat抓到「進口大奶妹妹」 原來是販毒

毒販常在微信群組內PO販毒訊息，圖與新聞事件無關。（圖擷取自微信官網）

2019-11-15 16:44:23

〔記者王定傳／新北報導〕王姓警員去年在微信（WeChat）群組中，發現一則奇怪的訊息，內容為：「優質小姐不洗澡，最新進口大奶妹妹，陪各位度過無聊的夜」等訊息，警方研判這不是賣淫訊息，而是販毒廣告，約PO文者陳男見面，進而查獲他販賣毒品K他命，新北地院審理後依販賣第三級毒品未遂罪，判陳男3年10月徒刑。

檢警調查，去年9月間，王姓警員在網路巡邏時，在微信群組中發現內容為「優質小姐不洗澡，最新進口大奶妹妹，陪各位度過無聊的夜，回客率不敢說百分百，但找過的都說讚，品質保證，絕不打槍，快找我出門吧」的訊息。

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警方依據實務經驗判斷這是販毒訊息，遂喬裝成買家，約陳男見面，說要以4000元價格購買毒品，等見面後當場逮捕對方，並從他身上查獲6包K他命；陳男否認犯行，辯稱只是幫傳播妹招攬客人，毒品則是自己所有，並無意販賣。

不過，法院查出，這類型廣告通常以「小姐」代稱K他命，且雙方約定地點並非旅館或飯店，而是在麥當勞，陳男當時隻身前往，也沒有帶任何傳播女子前去，又在員警面前拿出K他命，判定有罪，並斥責他助長毒品蔓延，戕害國民身心健康，危害社會治安。

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