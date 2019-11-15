為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警察透過WeChat抓到「進口大奶妹妹」 原來是販毒

毒販常在微信群組內PO販毒訊息，圖與新聞事件無關。（圖擷取自微信官網）

毒販常在微信群組內PO販毒訊息，圖與新聞事件無關。（圖擷取自微信官網）

2019-11-15 16:44:23

〔記者王定傳／新北報導〕王姓警員去年在微信（WeChat）群組中，發現一則奇怪的訊息，內容為：「優質小姐不洗澡，最新進口大奶妹妹，陪各位度過無聊的夜」等訊息，警方研判這不是賣淫訊息，而是販毒廣告，約PO文者陳男見面，進而查獲他販賣毒品K他命，新北地院審理後依販賣第三級毒品未遂罪，判陳男3年10月徒刑。

檢警調查，去年9月間，王姓警員在網路巡邏時，在微信群組中發現內容為「優質小姐不洗澡，最新進口大奶妹妹，陪各位度過無聊的夜，回客率不敢說百分百，但找過的都說讚，品質保證，絕不打槍，快找我出門吧」的訊息。

警方依據實務經驗判斷這是販毒訊息，遂喬裝成買家，約陳男見面，說要以4000元價格購買毒品，等見面後當場逮捕對方，並從他身上查獲6包K他命；陳男否認犯行，辯稱只是幫傳播妹招攬客人，毒品則是自己所有，並無意販賣。

不過，法院查出，這類型廣告通常以「小姐」代稱K他命，且雙方約定地點並非旅館或飯店，而是在麥當勞，陳男當時隻身前往，也沒有帶任何傳播女子前去，又在員警面前拿出K他命，判定有罪，並斥責他助長毒品蔓延，戕害國民身心健康，危害社會治安。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
斬斷販毒集團金脈 立院初審通過擴大沒收制度
2019-11-11 16:19

斬斷販毒集團金脈 立院初審通過擴大沒收制度
獨家》罹癌藥頭住院屢要探病者買「原子筆」 警識破暗語破案
2019-11-02 14:02

獨家》罹癌藥頭住院屢要探病者買「原子筆」 警識破暗語破案
雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區

雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區
吸毒不知悔改轉販毒 演員高盟傑 延押
2019-10-09 05:30

吸毒不知悔改轉販毒 演員高盟傑 延押
韓力挺的藍立委參選人稱「販毒判太重」 王定宇怒了
2019-10-07 20:14

韓力挺的藍立委參選人稱「販毒判太重」 王定宇怒了
南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播