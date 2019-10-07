韓力挺的藍立委參選人稱「販毒判太重」 王定宇怒了

2019-10-07 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕代表國民黨參選新竹縣第二選區立委的議員林思銘，日前在公開場合認為「台灣販毒判太重了」，質疑「（毒販）賣一千塊的毒品，判他7年，各位有道理嗎？」影片曝光引發網友撻伐。綠委王定宇也不滿批評：「找不到形容詞可以表達的憤怒啊！」

臉書「打馬悍將粉絲團」今（7日）PO出林思銘日前在公開場合談及毒品議題的影片，林思銘提到，「台灣的法律對毒品這部分，雖然販毒判很重，但是我自己一直覺得，有些人真的，我們給他判太重了！我真的常常同情有些販毒的，每一個人販毒的情況不一，賣一千塊的毒品判他7年，各位，有道理嗎？」

影片一出引發網友抨擊，留言「他真的知道他在公三小嗎？」、「所以他要拉的是毒販的票？」、「怎麼有這種候選人！不要投他！」、「腦袋壞了？」、「還敢投給國民黨嗎？」

對此，王定宇也在臉書發文怒批，「販毒者」害慘了多少年輕人，破碎了多少家庭，也是治安問題的源頭之一，中國國民黨的立委候選人竟然說出「台灣販毒判太重了」！

王定宇直呼，「這是....找不到形容詞可以表達的憤怒啊！」

代表國民黨參選新竹縣第二選區立委的議員林思銘（圖右），日前在公開場合認為「台灣販毒判太重了」，質疑「（毒販）賣一千塊的毒品，判他7年，各位有道理嗎？」影片曝光引發網友撻伐。圖為林思銘與韓國瑜的競選宣傳照。（圖擷取自「林思銘 幸福領航 新竹出發」臉書）

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