「燦爛的守護神─鬼怪」真人版 隔空年救190名垂死病患

新北119值勤員林婉珊與醫療指導員堯堂睿（值勤席前者）線上指導家屬對瀕死的七旬蔡翁CPR，成功救回老翁，康復出院，家屬前來感謝2名救父恩人。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-15 11:33:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕韓劇「燦爛的守護神─鬼怪」，男主角扮演女主角的守護神，情節感人；現實生活中，有一群人擔任民眾的守護神，還靠隔空救人，不到一年救回190名瀕死患者康復出院，堪稱民眾生命守護神。

這群人就是新北市消防局119的值勤員與高級救護技術員（EMTP）們，因119推動DA-CPR（Dispatcher-Assisted CPR，線上指導報案民眾在救護車到達前進行心肺復甦術），今年至今就由這些生命捕手，隔空線上指導民眾對患者CPR，共讓190人瀕死患者康復出院，民眾生命守護神的美譽，當之無愧。

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以最近一宗案例為例，土城一名7旬蔡姓老翁上月底胸悶不適倒地，失去呼吸，在旁家屬求助119，值勤員林琬珊受理後，同步由高級救護技術員（EMTP）堯堂睿執行線上醫療，指導老翁家人進行CPR，蔡翁不但當場恢復呼吸心跳，更由溪崑消防分隊救護車載往醫院，事後康復出院。老翁的子女今天到119當面感謝林琬珊、堯堂睿救父之恩，由119秘書蔡志鴻代表接待。

蔡志鴻說，新北市消防局不但培訓每位119派遣人員具有DA-CPR能力外，並晉用10名等同於護理師的專責高級救護技術員擔任線上醫療指導員，透過電話關鍵問題詢問，即時給予民眾線上醫療指導，也可透過手機視訊回撥方式，提供民眾視訊醫療指導。

新北消防呼籲市民，應具備急救知識和技能，緊急撥打119報案時應保持冷靜、接受119專業人員詢問與指導，以即時為OHCA患者進行CPR急救，將有助於提升患者存活率。

協助載送蔡翁的溪崑消防分隊長溪崑分隊長-康竣隆（左）與救護蔡翁的隊員吳旻葦（右）對蔡翁康復出院，都為他祝福。（記者吳仁捷翻攝）

新北119值勤員林婉珊（右2）與醫療指導員堯堂睿（右1）線上指導家屬對瀕死的七旬蔡翁CPR，成功救回老翁，家屬前來感謝2名救父恩人，消防局秘書蔡志鴻（右3）向家屬解說執行過程。（記者吳仁捷翻攝）

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