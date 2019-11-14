防災外交突圍 台灣、法國首度合作訓練消防官指揮救災

新北市消防局由專門委員陳勝照（右）帶隊，代表台灣首度遠赴法國消防官高等學院，創下台法合作訓練消防官創舉；法方由學院校長Hervé ENARD將軍（左）贈送背包，見證台法合作訓練的里程碑。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-14 16:31:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局9名消防官遠赴法國消防官高等學院（Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, 簡稱ENSOSP），進行14天的訓練，這不但創台灣消防單位之先，更是台灣與法國首度合作訓練消防指揮官，課程重點包含「救災指揮」、「危機管理」、「新興能源燃料災害」及「虛擬實境模擬」等專業訓練，我國國旗冉冉飄揚在法國消防官高等學院前方，不但象徵再度突破外交困境，讓代表台灣前往訓練的消防官都不敢輕忽，專心投入訓練，希望透過交流、移地訓練，讓救災指揮專業素養更獲提升。

新北市2017年舉辦災害管理國際研討會，法國消防官高等學院獲邀參加「文化古蹟防災管理及搶救策略」特別講座，感受到台灣新北消防熱忱、專業，對其具國際視野極為肯定；法國消防官高等學院代表回國後，促成雙方互訪，2018年初邀請新北市消防局副局長陳崇岳參訪，並與學院校長Hervé ENARD將軍談妥新北市與法國消防合作訓練機制，擬定訓練課程，並簽署合作議定書。

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當時也是台灣消防單位首次與法國消防官學院交流，事隔1年，台灣消防訓練團的造訪，更是台灣、法國間首度合作訓練消防官指揮救災，法國消防官高等學院再度冉冉升起我國國旗，象徵國與國間的合作，台灣消防官們眼見國旗在異國升起，無不感動。

新北市消防局訓練代表團由專門委員陳勝照帶隊，率9名消防指揮官前往受訓，開訓首日校長Hervé ENARD將軍歡迎代表團遠道而來，他介紹ENSOSP為法國官方消防、救護及民防的官員訓練機構，培訓中尉至上校重要消防幹部，更協助德國等多國消防人員訓練、民防機制、人道主義救援、工程研究與發展，訓練兼具實境與虛擬，進行多類型及複合式災害演練，校長並致贈台灣消防官訓練背包，見證合作訓練的里程碑。

這次訓練著重「救災指揮」、「危機管理」、「新興能源燃料災害」及「虛擬實境模擬」，法國消防官高等學院也將傳授歐洲相關救災實務、消防官指揮案例分析等，將歐盟最先進的消防指揮系統傾囊相授，代表台灣的參演人員也分享消防救災經驗，教學相長，增進東西方救災的交流。

法方另安排參訪法國區域型危機應變中心（CeZOC）、歐盟風險模擬中心（CESIR）及民防空勤基地（BASC）等歐盟地區重要災害應變單位，讓台灣消防官深入學習法國、歐洲相關災害搶救及應變知識與訓練模式，讓新北市緊急事故應變能力，消防指揮官專業素養獲得提升。

法國消防官高等學院前飄揚台灣的國旗，見證台法合作訓練消防官的里程碑。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局代表台灣首度遠赴法國消防官高等學院，訓練前與法方人員在學院精神象徵—救助之手前方合影。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局由專門委員陳勝照（後排中）帶隊，代表台灣消防單位，首度遠赴法國消防官高等學院，創下台法合作訓練消防官創舉。（記者吳仁捷翻攝）

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