闖空門裝針孔 雲科大商區黑衣男投案了

雲科大商區闖空門裝針孔黑衣男投案，受害者至少7人。（記者詹士弘翻攝）

2019-11-14 15:47:25

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣雲林科技大學附近的龍潭商圈，日前發生黑衣男闖空門裝針孔事件，經警方多日追查，涉案的段姓男子已在家人陪同下投案，受害者至少7人，但男子表示，偷拍影片純粹自己欣賞，並未外流，警方已將段男函送雲林地檢署偵辦。

租屋女學生返家發現有黑衣男闖入住宅，女子敲門、呼叫男子，並用手機拍攝，但蒙面黑衣男子淡定拆下牆上插座面板，女學生又喊「hello」並說「可以幫我開個門嗎？」男子轉頭回看一眼，裝回插座面板後，再從窗戶逃離。

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警方很快就掌握特定對象，但男子拒絕偵訊，最後請檢察官指揮辦案，但男子已離開住處，前天才在父親的陪同下到案。

警方指出，初步勘查，扣除裝針孔未遂案件外，還有6名被害者，多是年輕的上班族或女學生；警方在嫌犯電腦內發現有疑偷拍影片，唯段姓嫌犯強調，影片沒有外流。

警方也發現，段嫌安裝針孔的地點都在他住處附近，且多透過1樓的遮雨棚爬上2二樓住戶，趁著門窗未關侵入住宅，所以呼籲民眾，外出時一定要將門窗上鎖，全案已依防害秘密罪嫌及侵入住宅罪嫌送辦。

通訊業者表示，嫌犯使用的針孔其實相當普遍，通常裝在一般的插座內，靠插座內的電線提供電力，用wify傳訊息，可以即時觀賞畫面。

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