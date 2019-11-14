屏東4死火警女童來不及逃生 校方遺憾：第一名獎狀還沒頒

屏東內埔的透天民宅今天清晨發生火警奪走4條人命。（記者邱芷柔攝）

2019-11-14 12:24:57

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔的透天民宅今天清晨發生火警奪走4條人命，其中1名是就讀國小5年級的女童，校方聞訊後不捨表示，這名女學生相當乖巧，且品學兼優，剛獲得全校朗讀比賽第1名，沒想到還沒頒獎，她就離開了，學校還是會製作獎狀，祝福她在天國好好休息。

東寧國小學學務主任邱煒恆表示，李家兩名女童分別就讀該校5年級及3年級，5年級的女童在今年的語文競賽中獲得朗讀第1名，沒想到還來不及領獎，就發生這種事情，學校很遺憾也很心痛，校方會對同學進行輔導，並希望亡者安息，傷者趕快復元回到學校。

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李家一家三代六口同住在透天厝，78歲的李光松與73歲的林春華，和46歲的二兒子李禮彬及李禮彬的三個女兒分別就讀國中2年級、國小5年級及國小3年級，火災在清晨5點多發生，一家人疑似逃生不及，被現場濃煙嗆昏，僅有國中2年級及國小3年級的兩名女童獲救。

李家親友指出，李禮彬相當疼愛3個女兒，李禮彬與妻子一起經營整復診所，雖然李妻住在娘家，但每天夫婦倆人仍一同上班，李禮彬也相當孝順，與父母長期住在這處透天厝，十幾年前因為李家為長輩舉辦生日慶，但卻遭小偷，因此才會加裝防盜鐵窗，沒想到影響逃生發生憾事。

火調人員約至上午11點離開現場，但未對外說明起火原因，以現場環境初判，起火點應在一樓，現場住宅一樓客廳包括桌椅等傢俱全數燒毀，火勢從一樓竄燒，由於住宅各層樓鐵窗內加裝防盜窗，警消人員搶救不易，最終從3樓後窗救出2名女童，詳細起火原因仍待火調人員調查說明。

火警時警消人員佈水線搶救。（現場民眾提供）

葬身火場的李光松與林春華夫婦。（記者邱芷柔翻攝）

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