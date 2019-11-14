疑因流浪漢燒垃圾釀火警 草屯家具行被燒光

2019-11-14 00:37:02

〔中央社〕南投縣草屯鎮一家家具行昨晚起火，猛烈火勢幾乎燒光家具行，目擊者指火災疑與一名流浪漢燒垃圾有關，警方找到這名涉案流浪漢帶回警局，詳細起火原因有待警方、消防局釐清。

南投縣政府消防局13日晚間9時16分獲報，草屯鎮太平路一段某家具行發生火警，立即派遣草屯、中興、碧興、南投等分隊趕往搶救，第一時間出動各式消防車11輛、消防人員17名，並群呼義消支援，現場2層樓鐵皮屋全面燃燒，熊熊烈火照亮夜空。

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消防局第一時間無法確定是否有人員受困火場，鄰居表示，老闆的張姓兒子平時幫忙顧店，也住家具行，眾人焦急擔心，所幸張男最後現身並指出家具行火警疑與當地一名流浪漢燒垃圾有關，其他目擊者也呼應張男說法，草屯警方找到涉案流浪漢並帶回漏夜釐清案情。

張男說，當時看見外面有火光，跑出門看見這名流浪漢抱著頭，他立即質問「你到底在做什麼」，並趕快借滅火器搶救，但火勢延燒很快，只好趕快抱愛犬逃離火場；這名流浪漢平常只是拾荒，不知道這次為何點火，「質問他，他也講不清楚」，但可能是燒垃圾。

南投縣消防局第一大隊長林易慶說，由於家具行存放木製家具、彈簧床墊等物品，燃燒非常快，人、車抵達時，現場已陷入火海；陸續共出動14車、22名警消、義消約50多人搶救，先截斷火勢避免延燒，再正面攻擊射水，約1小時30分鐘到2小時後開始殘火處理，初估燃燒面積250平方公尺、財損新台幣100萬元。（編輯：林治平）

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