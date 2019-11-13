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收賄10萬判毒販無罪 貪污法官林德盛確定要關10年

高等法院花蓮分院前法官林德盛今年7月依違背職務收賄罪判處10年徒刑、褫奪公權5年、併科120萬元，沒收犯罪所得10萬元；最高法院今駁回上訴，全案確定。（資料照）

高等法院花蓮分院前法官林德盛今年7月依違背職務收賄罪判處10年徒刑、褫奪公權5年、併科120萬元，沒收犯罪所得10萬元；最高法院今駁回上訴，全案確定。（資料照）

2019-11-13 17:27:52

〔記者張文川／台北報導〕高等法院花蓮分院前法官林德盛被控透過女友陳燕華等人，向曾姓毒販的太太收賄，曾妻透過贈送10萬元「奠儀」厚禮行賄，林德盛竟膽大妄為，將一審判10年重罪，改判為無罪；一審重判林德盛12年半，二審改判10年半，高院更一審仍認定林德盛敗壞官箴，今年7月依違背職務收賄罪判處10年徒刑、褫奪公權5年、併科120萬元，沒收犯罪所得10萬元；最高法院今駁回上訴，全案確定。

更審時的另2名共犯，前花蓮縣警局吉安分局小隊長王文俊，更審依收受賄賂罪判刑4年，林德盛的女友陳燕華依期約收賄罪，也判刑4年，都緩刑3年，2人今天也一併定讞。

2006年初，檢警調查，毒販曾健翔（歿）因販售一、二級毒品，花蓮地院一審判他10年，2006年1月移至二審花蓮高分院審理，由林德盛任受命法官，曾妻透過警員王文俊，找上林德盛的女友陳燕華牽線，王文俊向曾妻提議「用100萬換10年有期徒刑，值不值得」，透露可以行賄法官。

幾天後，曾妻約林德盛及王文俊、陳燕華，4人一起在卡拉OK聚會，席間林同意「幫忙」，曾妻事後多次送高價洋酒、名牌皮包、化妝品給陳女拉攏關係。

2006年5月，林德盛父親過世，曾妻包了10萬的超大包「奠儀」重禮，在殯儀館靈堂外送給林德盛；同年12月底還沒宣判前，林德盛就先把評議結果透露給曾妻，同年12月25日改判曾男無罪，曾家後續又付了6萬元賄款給介紹人王文俊以資答謝。

歷審都判林德盛收賄有罪，案經上訴，最高法院今認定更一審判決已詳細交代判決理由與證據採認，沒有違背法令之處，駁回3人上訴，全案確定。

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