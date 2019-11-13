落網搜扣30萬元相機等贓物... 秘魯觀光雙盜偷全台被起訴

秘魯兩嫌在餐廳順手摸走被害人掛在椅子上的黑色包包。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-13 15:27:03

〔記者錢利忠／台北報導〕2名秘魯籍中年男子來台觀光，涉嫌在北市各大餐廳及咖啡廳行竊，有被害人甚至被偷走價值約30萬元的高價單眼相機，2人上月出境時被航警攔下法辦；台北地檢署認定2人來台後，涉嫌在5日內犯下4案，今依加重竊盜罪將2人起訴；仍在押的2人將移審台北地院。

檢警發現，2嫌除了在咖啡廳犯案之外，另曾在桃園機場及北市中山、信義、松山、中正區等知名五星級飯店的大廳，以及市府轉運站等多處犯案，期間還搭車至高雄犯案，總計來台11天至少在大台北地區犯下4件竊盜案件。2嫌到案後供稱是臨時起意犯案。

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檢警調查，來自秘魯的Andres（38歲）及Cordova（54歲），裝扮貌似商務人士，犯案時1人在旁把風，1人動手行竊；今年9月27日，2人到北市大安區復興南路某連鎖咖啡店，趁被害人滑手機分心時，偷走掛在椅子上的包包，直到被害人要離開才發現包包被偷，損失2萬多元。

檢警根據監視器畫面，循線找到2嫌曾在北市中正區的膠囊旅館住宿，確認其秘魯籍身分後，立即通報境管，上月15日2人準備出境時，即被航警攔下法辦，2人當時身上的2萬餘元新台幣及1000多美元等贓款，以及2台價值30萬元及6萬元的相機，均被當成贓物查扣。

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