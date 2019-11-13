「台版陳同佳」開跑車躲學生套房 疑涉多起國際搶案

台中市林姓男子10月6日跑到香港的尖沙咀麼地道的鐘錶行行搶，當天潛逃回台灣，被稱之為「台灣版的陳同佳」案，台中地檢署指揮中打逮人。圖為台中司法大廈。（資料照）

2019-11-13 13:06:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30歲林姓男子，10月6日跑到香港尖沙咀麼地道的鐘錶行，持空氣槍搶得2只價值99萬港幣（約388萬台幣）的手錶後，將空氣槍棄置現場，當天潛逃回台灣，被稱為「台灣版的陳同佳」案，台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心抓到他，警方詫異發現，他竟隱身於出租給學生的套房內，卻駕駛BMW跑車，他可能不只涉入香港一案，還可能涉入多起中國、東南亞國家的搶案，目前清查出的贓款金額高達1165萬餘元。林男已遭檢方向法院聲押獲准。

刑事局初步調查，林男於上月在香港搶得的手錶已經典當給當舖銷贓，警方找到手錶，比對型號與香港被搶手錶吻合，不過，檢警懷疑林男可能不只有犯下這一起境外搶案，不排除還涉及中國、香港與東南亞等地多起搶案，且作案模式相似，都是搭乘飛機出境，搶得後迅速搭機逃回台灣。

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警方發現，林男駕駛BMW跑車，卻棲身於學生套房，而多年前持槍濫射、恐嚇勒索的知名槍擊要犯「牛皮」王俊偉（判處無期徒刑），也曾一度化身學生，隱藏於東海大學附近的學生套房，兩者有相似之處，另外，警方目前查扣的贓款等證據，已經累計金額達1165萬元，檢警正清查他所涉案件。

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