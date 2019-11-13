鄰居機靈報案 獨居翁幸運獲救

陳翁逐漸恢復體力後，警方會同社工協助處理後續，將陳翁交由胞弟帶回照料。（記者陳賢義翻攝）

2019-11-13 12:08:35

［記者陳賢義／台東報導］陳姓獨居老翁有晨運習慣，鄰居近日發現陳翁不見人影，擔憂老人家發生意外報案，台東警分局豐里所警登門查訪，敲門叫喚都無回應，隱約聽聞微弱的哀呼聲，立刻進屋查看，看見陳翁氣若游絲地倒臥在床，旋即撥打119送醫，原來是多日未進食導致體力不支，診療後逐漸恢復，警方自掏腰包送上民生用品，並通知住他鄉的陳翁胞弟接回照料。

豐源所接獲民眾報案，指稱豐源街有1名陳姓獨居老翁，平日都會外出散步，但連續多日未見其蹤影，唯恐發生意外，員警蔡侑軒、吳玹豪、董怡伶隨即會同豐源里長一同前往，抵達敲門、呼叫均未有人回應，只聽見一聲聲微弱聲音，頓感不妙，立即進入屋內查看，發現陳翁倒臥房間床上，氣若游絲、意識模糊，立即通知消防隊馳援送醫，醫師確診因久未進食導致營養不良，經診療後逐漸恢復體力。

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豐里所側面了解，陳翁膝下無子，唯一的胞弟住在關山，除了自掏腰包送上民生用品及食物，並聯絡社工及陳翁胞弟介入處理，陳翁胞弟得知趕來，連聲感謝並把哥哥接往關山照料。

台東警分局表示，獨居老人是極需重視的問題，民眾對周遭獨居老人應多加關懷、關心，這起事件幸有鄰居察覺異狀，緊急通報警方處理，才能免於憾事發生。

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