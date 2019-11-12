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速食店嗆房東「離兩次婚」 房客違反個資法判4月

房客速食店嗆房東「離兩次婚」，違反個資法判4月。（記者鄭淑婷攝）

房客速食店嗆房東「離兩次婚」，違反個資法判4月。（記者鄭淑婷攝）

2019-11-12 19:01:39

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市鄭姓房東將房子租給鍾姓房客，卻衍伸出租屋糾紛還為此涉訟，去年4月24日鄭姓房東在丈夫、友人陪同下，與鍾姓房客相約調解仍無共識，結束後3人轉往速食店用餐，豈料，點餐時雙方又巧遇，鍾姓房客不顧用餐人潮，當場對著鄭姓房東及其丈夫指名道姓嗆「妳嫁了兩次都嫁到很爛的老公」、「妳們兩個小學老師怎麼當的，怎麼有資格教學生，欠錢不還」，鄭姓房東及其丈夫不滿婚姻狀態被揭露，氣得到警局提告違反個資法、公然侮辱罪，桃園地院法官審結從重依個資法「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪」，判處鍾姓房客4月徒刑，若易科罰金以1000元折算一日，換算鍾姓房客可能得為此付出12萬元代價。

判決指出，依據「個人資料保護法」規定，個資範圍包括姓名、出生年月日、身分證字號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人的資料等，對個資的蒐集、處理及利用，不得逾越必要範圍。

判決指出，鍾姓房客因與鄭姓房東有租屋糾紛、涉訟，因此得知她的婚姻狀況，卻率然在公開場合的速食店公布於眾，已屬濫用個資的行為；鍾姓房客的言語另也觸犯公然侮辱罪，屬同一行為觸犯2罪名，從重依違反個資法判處4月徒刑，若易科罰金以每日1000元折算一日，全案可上訴。

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