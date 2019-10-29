港警再控「岳英雄」新罪名 驚見涉案警「被升官」

香港警察以武力清場，強行壓制示威民眾。（美聯社）

2019-10-29 17:56:50

〔即時新聞／綜合報導〕港警9月15日晚間進行逮捕行動，1名身穿「岳」字灰衣男子持棍攻擊港警，並幫助3名遭捕人士逃脫，自己卻遭逮捕。然而，港警今（29日）再以「抗拒警務人員罪」罪名加以控告這位「岳英雄」。

根據《立場新聞》報導，「岳英雄」如今遭控襲警、在公眾地方持有攻擊性武器及抗拒警務人員3罪；被告「岳英雄」方面辯稱，港警至上週三（23日）才提供部份文件，並在目擊證人的口供上將有關涉案警員的姓名刪除，僅顯示警員姓氏為「馬」；且原先的控罪書表示受襲者是警員，更新後卻改成「督察」，難以核實警員身分。原告方則回應，會向警員確認澄清後，再另行補交文件。

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法庭主審裁判官錢禮則認為，被告方應待閱覽完所有文件後才考慮是否滿意原告做法，若屆時仍不滿意，可以向法官申請要求披露身分。此案押後至12月17日再審，待被告方索取文件及提供法律意見後，「岳英雄」才准以原有條件保釋。

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