沙國利誘 3推特員工盜賣個資

2019-11-08 05:30:00

逾６千筆帳戶資料外洩

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國檢方六日以間諜罪名，起訴三名社群媒體巨擘「推特」前員工。美國舊金山聯邦地區法院公布的訴狀指控沙烏地阿拉伯政府官員利誘他們，替沙國政府竊取六千多個推特帳號的個資，其中包括一名有上百萬名用戶「關注」、以批評利雅德聞名的異議人士和一名新聞名人。該訴狀係沙國首次被控在美國從事間諜活動。

美聯社報導，前述官員的行徑，似與權傾沙國的卅四歲王儲穆罕默德有關。華盛頓郵報則報導，這些個資遭外洩的帳號中，有一個屬於阿卜杜拉齊茲（Omar Abdulaziz），他曾和該報專欄作家哈紹吉共商組建網軍「網路蜜蜂」（cyber bees）、在阿拉伯世界提倡表達自由的計畫，而哈紹吉去年十月在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遭分屍身亡。

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異議人士、新聞名人受害 美檢以間諜罪起訴

檢方指控被捕的美國公民、前推特員工阿布艾莫（Ahmad Abouammo），為利雅德竊取三名推特用戶的帳號個資，其一的貼文曾討論沙國領導高層的內部運作。沙國公民、前推特員工阿札巴拉（Ali Alzabarah）則被控二○一五年替沙國政府，取得逾六千個推特帳號的個資，其中就包括阿卜杜拉齊茲。擔任沙國王室社群媒體顧問的沙國公民阿穆塔里（Ahmed Almutairi），在沙國官員與涉案的前推特員工間牽線，扮演中間人，也被控從事間諜活動。惟據信阿札巴拉及阿穆塔里目前都在沙國。

聯邦檢察官安德森表示，檢方不會允許美國公司或美國技術違反美國法律，淪為外國打壓（異己）的工具。根據訴狀，這三人均被控和沙國官員阿薩克（Bader Al Asaker）共事，而阿薩克主持一個名為MiSK、屬於代號「王室成員一號」（即穆罕默德）的慈善組織。阿布艾莫獲得至少卅萬美元與一支約兩萬美元的名錶，其他兩人得到的報酬則未提及。

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