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「綠光」作詞人天天 2度酒駕被逮畫面曝光！

梁鴻斌（左方車輛）被警方臨檢酒測畫面曝光。（警方提供）

梁鴻斌（左方車輛）被警方臨檢酒測畫面曝光。（警方提供）

2019-11-12 17:08:59

〔記者姚岳宏、黃捷／台北報導〕經典歌曲「綠光」作詞人、筆名天天的梁鴻斌，今年初才因酒駕獲緩起訴，不到10個月卻又再次酒駕上路，在建國南北路匝道遭警方攔檢，酒測值達0.76毫克，台北地檢署今依公共危險罪起訴梁，向法院聲請簡易判決處刑，當天梁被警方臨檢酒測畫面今曝光。

梁鴻斌今年10月16日與友人聚餐，凌晨開車返家，在建國南路、仁愛路口遇警攔查，酒測值高達每公升0.76毫克，根據警方當時畫面，梁是見到員警路檢，才把車停在路邊，員警見狀立刻上前將他攔下，梁也沒辯解，隨即承認自己有喝酒，並乖乖配合警方調查。

檢警訊問時，梁供稱喝了4杯威士忌，檢察官偵結依公共危險罪起訴，向法院聲請簡易判決，由於是累犯，前案仍在緩起訴期間，檢察官將擇期撤銷，另行起訴。

2001年的「綠光」是孫燕姿「綠光森林」專輯中的歌曲，也是該專輯最為人所知的一首歌，據傳聞，梁鴻斌只花了40分鐘創作，展示了他寫詞精、准、快的特點，當時為了區別媒體人的身分考慮使用筆名，恰巧開車途中聽到張雨生的「天天想你」，因緣際會下為自己取了「天天」這個筆名。

梁鴻斌曾在今年1月24日與友人在台北聚餐，喝了幾杯威士忌，休息到隔天凌晨，他以為酒已退，開車準備返家，卻在忠孝東路建國南路口遇警攔查，酒測值達0.43毫克；北檢當時考量他初犯，以繳國庫6萬元為條件給予緩起訴1年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

梁鴻斌被警方臨檢酒測畫面曝光。（警方提供）

梁鴻斌被警方臨檢酒測畫面曝光。（警方提供）

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