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母子3屍案解剖 熱心民眾送玩具、玩偶到靈堂

台中市出租套房母子三屍命案解剖，大致與陳嫌供述相符。（記者楊政郡攝）

台中市出租套房母子三屍命案解剖，大致與陳嫌供述相符。（記者楊政郡攝）

2019-11-12 15:07:36

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市中區出租套房本月7日傳出三屍命案，同居人陳宏嘉坦承殺害同居女友和2名雙胞胎幼子（羈押中），檢察官陳隆翔今與法醫蕭開平進行解剖，初步陳女咽喉部有斷裂，洗衣機內有小孩DNA、三屍均有口鼻異常出血，與陳嫌供述無重大出入，法醫已採胃容物、尿液及血液進行化驗，確定死因法醫研究所將出具報告。

男子陳宏嘉涉嫌殺害同居的陳姓女子與其雙胞胎兒子，檢方已採小孩DNA與陳嫌比對，確定孩子應是陳嫌親骨肉，陳嫌8日落網坦承本月3日中午因家務細故與陳女吵架，一時情緒激動勒斃陳女，與雙胞胎小孩在屋內共度5、6小時，陪他們喝奶、遊戲及睡覺，晚間他一心想逃跑，認為孩子沒有媽媽，將來會很可憐，決定一不做二不休，把兩人塞進洗衣機，再拿棉被塞進去而悶死，孩子原本一直哭叫，直到沒聲音他才抱出來。

今12日上午9時陳姓死者的弟弟、妹妹前來協助解剖驗屍，面對媒體都是閃躲不願接受採訪，而三人的臨時靈堂已出現許多小孩的玩具、養樂多飲料、玩偶，顯然比前幾天要豐富許多，據了解這些都是關心的民眾主動前來弔祭的祭品，並非家屬或禮儀社所準備。

上午檢醫先解剖陳女，結束後再解剖2名雙胞胎男嬰，陳女咽喉部有斷裂，符合勒斃的情節，而洗衣機確有採到雙胞胎的DNA，全身無明顯外傷，而3死者都有口鼻異常出血，大致符合陳嫌自白的說法。

而法醫進一步採集死者胃容物、尿液、血液及臟器，將進行毒物反應的化驗，正確死因將由法醫研究所出具報告。

台中母子3屍命案，臨時靈堂前多了許多熱心民眾送來的小孩玩具、玩偶和食物。（記者楊政郡攝）

台中母子3屍命案，臨時靈堂前多了許多熱心民眾送來的小孩玩具、玩偶和食物。（記者楊政郡攝）

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