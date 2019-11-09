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悲涼！3屍案母子靈堂無親朋 簽名簿一片空白

母子靈位前的追思題名簿一片空白。（記者張瑞楨攝）

母子靈位前的追思題名簿一片空白。（記者張瑞楨攝）

2019-11-09 16:26:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市3屍命案，慘遭同居人陳宏嘉（29歲）殺害的陳女與2名尚未年滿1歲的雙胞胎兒子，靈堂設於台中市生命禮儀管理處崇德館（台中殯儀館），陳女遺照靈位居於中間，2名幼子則陪伴於左右，但靈堂前並無家屬親友在場，放置於靈堂前的追思題名簿，也都一片空白，無人簽名，奶粉與奶瓶則放置靈堂兩側前方，悲愴場景令人不捨。

涉嫌殺人罪羈押的凶手陳宏嘉，落網時供稱，他原本於加油站打工，今年8月下旬失業，負責在家照顧雙胞胎兒子，脾氣不好的他覺得很累，本月3日為了缺錢等瑣事心煩，又懷疑陳女與男客有曖昧往來，與陳女爆發衝突，情緒失控掐死陳女，過一段時間，他認為雙胞胎兒子沒有母親很可憐，又再痛下殺手，將雙胞胎兒子丟入洗衣機用衣物悶死，他辯稱自己當時「心智喪失」。

陳女母子3人的遺體，目前冰存於中市生命禮儀管理處崇德館，預計本月12日解剖釐清死因，記者走訪靈堂，並未見到家屬，不過，陳女遺照與靈位居於中間，2名可愛的兒子伴隨左右，陳女靈位前放置一個便當，2名幼子的奶瓶與奶粉，各自放在兩人靈位前，其中一個奶瓶，還貼著幼子的名字貼紙，追思簽名簿無人簽名，悲涼場面令人睹之鼻酸。

陳女靈位設於中間，兩名可愛雙胞胎兒子伴於左右。（記者張瑞楨攝）

陳女靈位設於中間，兩名可愛雙胞胎兒子伴於左右。（記者張瑞楨攝）

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