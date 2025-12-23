中國哭哭！高市早苗維持超高支持率 日本「1年齡層」破9成超愛她！

日本首相高市早苗。（美聯社）

日本首相高市早苗10月初上任到現在已近3個月，至今仍維持超高支持率，尤其她和內閣不畏中國淫威更是深受年輕族群高度讚賞。日本《產經新聞》和《富士新聞網》兩大主流媒體近日公布的聯合民調顯示，高市內閣支持率不僅維持在7成以上，還創下執政以來最高水準，而且在18至29歲這個群體，支持率甚至飆破9成！

日媒《產經新聞》和《富士新聞網》昨天（22日）公布本月20日、21日聯合進行的一份民意調查，結果顯示高市內閣的支持率較上次調查（11/22、11/23）上升0.7個百分點，達到75.9%。這是高市內閣成立以來最高支持率，也是連續第3個月維持在7成支持度以上的高位，反對率則下降0.7個百分點（18.9%）

若以各年齡層來看，18至29歲這個族群，支持高市內閣的人高達92.4%，顯示年輕一代對高市內閣好感度頗高。30至39歲對高市早苗的支持度也超過8成（83.1%）；40至49歲為77.8%；50至59歲78.0%；60至69歲69.0%；70歲以上65.9%。綜合性別和年齡來劃分，30多歲的男性（90.0%）和18至29歲的女性（95.5%）有特別多人支持高市早苗。

從政黨來看，自民黨支持率來到30.6%，這是自2024年10月的調查以來，該黨支持率首次回升至30%左右，當時石破茂內閣才剛上台，此一結果顯示高市內閣的受歡迎程度，提升了自民黨的支持率。而與自民黨組成聯合政府的日本維新黨，支持率為3.8%；立憲民主黨支持率4.5%；國民民主黨支持率5.7%；參政黨支持率5.1%。

另外一個日本大報《讀賣新聞》最近也釋出最新民調，高市內閣在這份民調中支持度達73%，也是上任至今新高、上任後連3個月支持率破7成，創史上第3人紀錄（前2次分別為1993年的細川護熙內閣和2001年的小泉純一郎內閣），連被視為高市政治導師的已故前首相安倍晉三都未曾達到。有觀點指出，高市早苗能有如此高的支持率，其中一個原因是中國過度反日的助攻。

