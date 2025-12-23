為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國哭哭！高市早苗維持超高支持率 日本「1年齡層」破9成超愛她！

    2025/12/23 20:14 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（美聯社）

    日本首相高市早苗。（美聯社）

    日本首相高市早苗10月初上任到現在已近3個月，至今仍維持超高支持率，尤其她和內閣不畏中國淫威更是深受年輕族群高度讚賞。日本《產經新聞》和《富士新聞網》兩大主流媒體近日公布的聯合民調顯示，高市內閣支持率不僅維持在7成以上，還創下執政以來最高水準，而且在18至29歲這個群體，支持率甚至飆破9成！

    日媒《產經新聞》和《富士新聞網》昨天（22日）公布本月20日、21日聯合進行的一份民意調查，結果顯示高市內閣的支持率較上次調查（11/22、11/23）上升0.7個百分點，達到75.9%。這是高市內閣成立以來最高支持率，也是連續第3個月維持在7成支持度以上的高位，反對率則下降0.7個百分點（18.9%）

    若以各年齡層來看，18至29歲這個族群，支持高市內閣的人高達92.4%，顯示年輕一代對高市內閣好感度頗高。30至39歲對高市早苗的支持度也超過8成（83.1%）；40至49歲為77.8%；50至59歲78.0%；60至69歲69.0%；70歲以上65.9%。綜合性別和年齡來劃分，30多歲的男性（90.0%）和18至29歲的女性（95.5%）有特別多人支持高市早苗。

    從政黨來看，自民黨支持率來到30.6%，這是自2024年10月的調查以來，該黨支持率首次回升至30%左右，當時石破茂內閣才剛上台，此一結果顯示高市內閣的受歡迎程度，提升了自民黨的支持率。而與自民黨組成聯合政府的日本維新黨，支持率為3.8%；立憲民主黨支持率4.5%；國民民主黨支持率5.7%；參政黨支持率5.1%。

    另外一個日本大報《讀賣新聞》最近也釋出最新民調，高市內閣在這份民調中支持度達73%，也是上任至今新高、上任後連3個月支持率破7成，創史上第3人紀錄（前2次分別為1993年的細川護熙內閣和2001年的小泉純一郎內閣），連被視為高市政治導師的已故前首相安倍晉三都未曾達到。有觀點指出，高市早苗能有如此高的支持率，其中一個原因是中國過度反日的助攻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播