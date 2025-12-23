反社會開端？志願役被汰除 張文酒駕細節曝光

張文19日在台北市捷運北車站及中山商圈犯下連續攻擊案。（資料照）

27歲男子張文犯下北捷連續攻擊案，他原本於空軍服志願役，因酒後駕駛查獲被軍方汰除後，又因遷移戶口未申報致教育召集徵集令無法送達，被依妨害兵役治罪條例罪嫌送辦，檢方傳喚未到發布通緝，連串事件可能是張文仇恨、反社會的開端；而張文酒駕案、妨礙兵役治罪條例案都是桃園地檢署偵辦，當初酒駕案始末也浮出檯面。

依桃園地檢署111年度軍速偵字第3號緩起訴處分書指出，2022年2月13日晚間，張文在桃園市中壢區吉林路某餐廳飲用啤酒，明知飲酒後不得駕駛動力交通工具，仍於當日晚間9時許，自該處騎乘重型機車上路，不久後行經中壢區吉林路68之1號前被警方攔檢盤查，並測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.47毫克，案經中壢警分局移送偵辦。

警方詢問及檢方調查時，張文應訊均坦承酒後騎乘機車不諱，檢察官依酒精測試紀錄表、桃園巿政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單各1份為證，認為張文犯行堪以認定；檢方並以張文犯後坦白犯行，態度良好，又無刑案紀錄，偵結予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並應於緩起訴處分確定之日起算6個月內，向國庫繳交5萬元。

