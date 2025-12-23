打詐阻攔、與詐團搶人競速 潮州警分局邀亞運金牌代言打詐

潮州警分局邀請亞運滑輪溜冰金牌黃玉霖（中）擔任打詐代言人。（記者陳彥廷攝）

詐騙事件在政府全力防堵下依舊層出不窮，為讓防詐觀念更深入人心，屏東縣警察局近期找來名人代言，讓更多民眾信任警方與所推廣的防詐，潮州警分局昨天邀請亞運滑輪溜冰金牌、潮州高中校友黃玉霖擔任代言人，縣警局長甘炎民指出，屏東警方在車手出沒熱點設置「打詐一點通」QR Code，只要民眾發現可疑人士，任何人都能迅速通報，全民一同打詐。

縣警局除邀請以0.01秒反超對手奪下亞運金牌的黃玉霖擔任代言人，也請來銀行、超商、房仲業者、計程車業者、學校、軍方、宮廟和警友會等百工百業宣示跨域合作、全民防詐的決心，並舉出近期詐團經警方抽絲剝繭破獲實例。甘炎民說，打詐是全民運動，縣警局以「超前部署、即時攔阻、快速溯源」政策，盡全力攔阻鄉親財產損失，黃玉霖代表著警方能反超壓線阻止民眾受騙，並展現追緝速度的高效。

請繼續往下閱讀...

甘炎民指出，潮州分局處理詐騙件數較去年下降28%，財產損失減少17%，攔阻金額成長24%，成功守護鄉親約5000萬元的財產，並破獲詐欺集團10件、查獲53人，查扣不法所得225萬元及賓士車1部。甘炎民強調，以往宣導和識詐易被視為口號，從潮州開始推行與民力結合把可疑的人事物化為實際深入民間，強調警方絕不是等待民眾被害才處理，而是民眾只要發現可疑處告知警方，警員就會到場與全民一同刨除詐欺產業鏈。

黃玉霖說，就讀潮州高中時每天上下學一定會看見警分局，警方就是安心的象徵，希望盡自己一分力，替分局代言打詐，尤其時近年末，採購往來頻繁，若是有不明人士與鄉親們談到錢，就要「停一停」、「想一想」並查證，別讓辛苦錢拱手讓給無良詐團。

「掃一下我們就到！」潮州警分局長林俊雄表示，縣警局全面鎖定詐騙車手易出沒的面交熱點，推動「打詐一點通」QR Code，結合百工百業通路同步張貼宣導，民眾第一時間通報可疑情事，像是潮州分局於12月16日就接獲中小企銀行員的QR Code通報，並成功攔阻33000元匯出，透過最高1000萬元檢舉獎金，達到真正落實「與詐團搶人、與時間賽跑」的防詐策略。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

潮州警分局邀請亞運滑輪溜冰金牌黃玉霖（中）擔任打詐代言人。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法