行兇前10天貼婚戒照.... 3屍案兇嫌臉書透露對感情失望

殺害母子三人的兇嫌陳宏嘉。（記者張瑞楨攝）

2019-11-09 11:52:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中3屍命案，狠心殺害同居人陳女與兩名雙胞胎兒子的兇手陳宏嘉，今年6月間他還在臉書貼出兩名雙胞胎兒子的可愛照片，行兇前10天，更是貼出結婚戒指的照片，引來朋友關注詢問是否要與陳女結婚了，他則簡單答覆「沒有」，不過，長時間無業的他，也透露對情感的失望，在自我簡介中撰文「才說你真的愛我，我若離去，後會無期」，還指他跟陳女之間的情感是「一直一言難盡」。

29歲的兇手陳宏嘉雖於落網之後，向檢警供稱他是雙胞胎的爸爸，不過，從兩人認識的時間推斷，陳女與田姓前夫離婚的時間是去年8月間，陳女生下雙胞胎兒子是去年12月，依據民法，陳女受孕時間，是在與田男離婚之前，這對雙胞胎兒子的父親，依據民法規定，是田姓前夫，不是陳男，檢警針對此疑點，將進行基因比對。

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陳男與陳女在臉書中，雖極少「曬恩愛」，但陳女以「老公」稱呼陳男，陳男則寫下，他跟陳女之間的感情「一直是一言難盡」，至於陳男的生活，臉書顯示頗為乏善可陳，他在2009年服兵役，之後於加油站打工，與陳女在一起之後，生活才顯得比較精彩。不過，文字之間，也流露他對陳女情感的失落，他在自我簡介中撰文說，「我珍惜你的時候，請你也珍惜我，我能慣著你疼！不要等我哭了，才說你心疼我！不要等我累了，才說你會陪著我！不要等我走了，才說你真的愛我。我若離去，後會無期」。

另外，陳男也顯得多愁善感，個性頗為陰鬱，他曾取用網路文字照片，內容為「我沒有很喜歡吃醋，只是你太重要，別人碰一下，我都覺得是搶」。陳男落網之後說，他原本在加油站打工，今年8月失業，只好在家吃軟飯，當傳播妹的陳女把照顧雙胞胎兒子的事交給他，但他脾氣暴躁對小孩沒耐心，又認為陳女與男客常有親密舉動，他還聽見電話中有曖昧對話，讓他很吃味，認為陳女背叛他，進而引爆殺機。

本月6日他又與陳女吵架，一時氣憤先勒死陳女，之後又想著，兒子沒有媽媽很可憐，決定一不做二不休，把雙胞胎放進洗衣機空間內，從上塞進棉被用力往下壓，直到孩子斷氣，法院裁定他羈押。

三屍命案兇手陳宏嘉，臉書曾撰文「我若離去，後會無期」。（記者張瑞楨翻攝）

兇手陳宏嘉（圖右）與被他殺害的陳女，兩人於臉書曬恩愛。（記者張瑞楨翻攝）

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