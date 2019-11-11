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社區總幹事竟是狼！抱8歲女童坐大腿強吻

新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌起訴林姓社區總幹事。 （記者陳慰慈攝）

新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌起訴林姓社區總幹事。 （記者陳慰慈攝）

2019-11-11 16:35:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕擔任社區總幹事的林姓男子，被控對社區8歲女童伸出狼爪，強拉女童至樓梯間，將女童抱在大腿上，強吻女童，事後女童母得知後，怒對林男提告，新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌起訴林男。

起訴指出，今年8月26日上午11時許，林男看見女童與哥哥在社區1樓騎腳踏車，起了色心，靠近女童說：「你過來一下」，隨即將女童強拉至電梯，搭乘至B1樓層，再將女童帶到B1樓梯間，強抱女童，女童嚇到轉身想逃跑，卻被林男拉回，將女童抱坐在其大腿上，親吻女童臉頰，女童覺得噁心不舒服，偏頭左右閃躲，事後女童母將此事告訴母親，社區總幹事狼行才曝光。

開庭時，林男坦承犯行，女童母親及哥哥也證稱，女童談及此事難過無笑容，檢方依據現場監視器畫面，認定林男犯行，將他起訴。

而林男另被控6月到8月間，趁女童在總幹事辦公室喝水時，叫女童「小聲一點」後，隨即蹲下強抱女童，此部分因林男否認加上監視器畫面已被覆蓋，認定罪嫌不足不起訴。

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