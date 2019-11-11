安平四草大橋驚傳女子落海 警消出動空拍搜救

消防人員在台南四草大橋鹽水溪出海口搜尋溺者。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-11 08:57:56

〔記者王俊忠／台南報導〕今天清晨5點多，台南市安平區連接安南區的四草大橋驚傳有女子落海事件，警、消緊急出動大批人員前往搜救；消防局義消通訊中隊也支援空拍機進行空拍協尋，到上午8點多仍持續搜尋中。

今天清晨5點14分許，南市員警向消防局119通報表示，5分鐘前有民眾目擊1名女子坐在四草大橋橋墩，5分鐘後再看已不見人影，現場留下1輛休旅車、1包水果與鑰匙，人疑似已落海。

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消防局隨即派遣安平、特搜小隊、和緯與6大隊部9車23人前往搜尋，現場指揮官考量從平面目視海面與鹽水溪出海口，不易查覺到溺者，請求義消通訊中隊支援空拍機，義消通訊中隊副中隊長蔡偉哲帶領兩名義消與3部空拍機到場協尋。

員警調閱案發地附近監視器，確定女子已落海，並進一步查出落水者是1名40多歲的葉姓女子；警方同步聯絡葉女家屬到場協助搜救事宜。

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南市義消通訊中隊出動空拍機協尋海面溺者。（記者王俊忠翻攝）

警、消人員到南市安平區四草大橋上搜尋溺者。（記者王俊忠翻攝）

消防人員在台南鹽水溪出海口搜尋溺者。（記者王俊忠翻攝）

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