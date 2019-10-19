醫師立委連發2文轟爆柯文哲：做為醫生怎可冷血至此

2019-10-19 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨黨主席、台北市長柯文哲17日說「自殺的能不能去河濱公園自焚？不要在公寓裡面自焚好不好？自焚就搞得大家烏煙瘴氣的」、「憂鬱症的、搞自殺的，自殺就算了，拜託你吃安眠藥，不要自焚」等言論，引爆眾怒。對此，長期關注身心健康議題的民進黨籍醫師立委林靜儀18日在臉書連發2文怒轟，不能忍受以醫師出身自居的政治人物如此心態發言！更痛批，「一個醫生，一個首都市長，怎可冷血至此」。

第一則貼文中，林靜儀痛批，很不想讓民眾黨主席柯文哲以「失言」作為藉口，博取他想要的網路討論聲量，但是叫人「去河濱公園自焚」、「自殺拜託你吃安眠藥」等言論實在太過分了！林靜儀解釋，任何一個受過精神醫學教育、照顧過自殺或是燒傷病患、有醫學倫理的醫師，都不該、也不可能講出這種言論！

第二則貼文中，林靜儀在文中附上自殺防治宣導圖，直言「有一絲良知的醫療專業者，對於自殺防治，會採取非常非常謹慎的態度」。

林靜儀更沉痛表示，「對於在那個生命邊緣的人，我們只怕自己手不夠長，力量不夠大，資源不夠多，深怕漏掉任何一個我們可以挽回的呼救聲。而不是叫他（憂鬱症患者）『自己去Ｘ不要造成社會困擾』。一個醫生，一個首都市長，怎可冷血至此。」

貼文一出，網友紛紛說，這才是真的醫者仁心，「身為一個精神疾病患者，我覺得醫生（柯文哲）這樣很沒道德」、「資深精神科社工師完全同意委員（林靜儀）意見！」、「我在去年和今年，都有一個朋友因為憂鬱症自殺了，看到柯文哲這樣說，我氣死了」、「真的，柯文哲和部分他的好朋友們，有關醫療的發言，實在讓身為醫師的我們，非常看不下去！」、「 學姐加油，要不是您的醫療背景與使命，我想應該會很懶得去回應這種政客」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法