柯P稱「自殺拜託吃安眠藥」 粉專怒轟：醫師誓詞唸去哪了

2019-10-19 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨黨主席、台北市長柯文哲17日在「打臉名嘴粉絲見面會」上說，「自殺能不能去河濱公園自焚？不要在公寓裡面自焚」，更將憂鬱症與吸毒、酗酒、人格違常等社會問題並列細數。對此，臉書粉專「柯粉的超譯天地」18日怒轟，「他（柯文哲）的醫師誓詞唸去哪了？可以這樣歧視疾病嗎？精神科學都走到今天這麼進步了，還是以這種汙名化的方式去歸類憂鬱症？」

根據貼文，「柯粉的超譯天地」附上相關影片（1:12:15開始），柯文哲說道，「那你自殺能不能去河濱公園自焚？你不要在公寓裡面自焚好不好？那你自焚就搞得大家烏煙瘴氣的」、「我們不可以讓這個社會有太多邊緣人，吸毒的啦、酒癮、不良少年、人格違常、憂鬱症的、搞自殺的，他自殺就算了，拜託你吃安眠藥，不要自焚的」。

對此，「柯粉的超譯天地」列出柯文哲的「逐字稿」，並指出，憂鬱症是大腦和神經系統，或其他相關的內分泌系統失調的「生理疾病」，專業醫師都知道，憂鬱症患者聽到「你去死」，就可能真的去尋死了。

「柯粉的超譯天地」更痛批，「為什麼本身就是醫師的柯文哲，還會把憂鬱症與吸毒、酒癮、不良少年混為一談？」、「他（柯文哲）的醫師誓詞唸去哪了？可以這樣歧視疾病嗎？精神科學都走到今天這麼進步了，還是以這種汙名化的方式去歸類憂鬱症？」

「柯粉的超譯天地」更指出「這些人不是社會邊緣人！他們是生病了！」，許多喜劇演員都罹患過憂鬱症，包括金凱瑞，還有英國喜劇演員托尼．漢考克。

貼文一出，也引來網友紛紛留言，「他看破的是別人的生死」、「豆豆先生Rowan Atkinson也是（憂鬱症患者），並且也是牛津大學的高材生」、「說這話真沒醫德跟精神醫學常識」、「發現過去支持他的自己很可笑」、「坐等晚上佩琪姐發文救夫！」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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