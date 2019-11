朋友落海 9歲男童不會游泳卻下水救人

2019-11-06 22:44:41

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名9歲男童日前跟朋友布朗(Dillan Brown)出門遊玩,但布朗卻不慎墜入海中,不會游泳的男童不但勇敢的下水將他救上岸,還找路人易起替他急救!雖布朗被緊急送醫後,仍宣告不治,但該名男童勇敢拯救朋友的行為,依舊受到檢調單位的肯定。

綜合外媒報導,5月4日傍晚,這名受法律保護、無法透露姓名的9歲男童跟他13歲的朋友布朗(Dillan Brown)到蘭迪德諾鴿子灣(Pigeon's Cove, Llandudno)懸崖附近遊玩;男童表示,事發前,布朗的腳「懸在水邊」,沒想到,一陣大浪打來後,他就摔進海裡,在海裡大聲呼救。

聽到呼救的男童雖然不會游泳,但還是竭盡全力將朋友從海中拖上岸,為他施行心肺復甦術,隨後更找來路人休斯(Scott Hughes)及哈格里夫斯(Steve Hargreaves)幫忙報案以及輪流為布朗急救;哈格里夫斯接受調查時表示,在為布朗急救時,已經感受不到他的呼吸及心跳,但3人仍繼續為他急救,直到醫護人員趕到現場。

布朗被緊急送醫後,在當晚11時宣告不治,經病理學家布羅傑斯博士(Brian Rogers)證實,布朗的死因為溺水以及失溫。

據調查,這名不會游泳的男童案發時,耗費40分鐘才將布朗救上岸,但助理驗屍官珀喬爾(David Pojur)對該名男孩不顧自身安危、堅持救出朋友的行為依舊給予高度肯定,也讚許休斯及哈格里夫斯2位路人無私的幫助,最後判定此案為意外死亡。

