朋友落海 9歲男童不會游泳卻下水救人

英國一名9歲男童日前跟朋友布朗（Dillan Brown）出門遊玩，但布朗卻不慎墜入海中，不會游泳的男童不但勇敢的下水將他救上岸，還找路人易起替他急救！雖布朗被緊急送醫後，仍宣告不治，但該名男童勇敢拯救朋友的行為，依舊受到檢調單位的肯定。（圖擷取自Google地圖）

2019-11-06 22:44:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名9歲男童日前跟朋友布朗（Dillan Brown）出門遊玩，但布朗卻不慎墜入海中，不會游泳的男童不但勇敢的下水將他救上岸，還找路人易起替他急救！雖布朗被緊急送醫後，仍宣告不治，但該名男童勇敢拯救朋友的行為，依舊受到檢調單位的肯定。

綜合外媒報導，5月4日傍晚，這名受法律保護、無法透露姓名的9歲男童跟他13歲的朋友布朗（Dillan Brown）到蘭迪德諾鴿子灣（Pigeon's Cove, Llandudno）懸崖附近遊玩；男童表示，事發前，布朗的腳「懸在水邊」，沒想到，一陣大浪打來後，他就摔進海裡，在海裡大聲呼救。

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聽到呼救的男童雖然不會游泳，但還是竭盡全力將朋友從海中拖上岸，為他施行心肺復甦術，隨後更找來路人休斯（Scott Hughes）及哈格里夫斯（Steve Hargreaves）幫忙報案以及輪流為布朗急救；哈格里夫斯接受調查時表示，在為布朗急救時，已經感受不到他的呼吸及心跳，但3人仍繼續為他急救，直到醫護人員趕到現場。

布朗被緊急送醫後，在當晚11時宣告不治，經病理學家布羅傑斯博士（Brian Rogers）證實，布朗的死因為溺水以及失溫。

據調查，這名不會游泳的男童案發時，耗費40分鐘才將布朗救上岸，但助理驗屍官珀喬爾（David Pojur）對該名男孩不顧自身安危、堅持救出朋友的行為依舊給予高度肯定，也讚許休斯及哈格里夫斯2位路人無私的幫助，最後判定此案為意外死亡。

Paged at around 2120 last night to the Great Orme to a person in the water



Also tasked were @RNLI_Llandudno, the @WelshAmbulance,@NWPolice and @UKSARRescue936



A 13 year old boy was airlifted to hospital where, despite the best efforts of all involved, he was pronouced deceased pic.twitter.com/tnqg8oKN1P — Llandudno Coastguard （@LlandudnoCRT） May 5, 2019

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