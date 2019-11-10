國道撞死「路人」 他們都覺得好無辜

鄭女（圖左）與兩名輾到遺體的司機（圖右、圖中上的灰衣者），在等候檢方相驗，表情都很凝重。（記者張瑞楨攝）

2019-11-11 00:10:46

〔記者歐素美、張瑞楨／台中報導〕自交通部公路總局台中區監理所退休的64歲楊姓男子昨天（10日）清晨零時7分徒步走上高速公路，在國道一號北上175.9公里處外車車道被奔馳而過的汽車撞死，屍體又被多輛汽車輾過，屍體幾乎無法辨識；鄭姓女友人說，楊男退休前是高速公路稽查員，很熟悉這段路，近年飽受失眠、頭昏等病痛折磨，「安眠藥吃得很重」。至於為何走上高速公路？她也不知道。輾到屍塊的駕駛則說，當時視線昏暗，當看見楊男躺在車道上，速度再慢也難閃避，他們也甚感無辜。

國道警察調查，昨天凌晨零時7分接獲通報，1名男子在國道一號北上175.9公里處外側車道被撞死，整個頭顱被輾得爆頭，屍塊遍佈車道，警方圍起封鎖線，當時，由謝姓男子駕駛的自小客車，停在案發處的前方，之後，又有王姓駕駛告訴警方，他好像輾到屍塊，當時，已有兩輛車可能也輾到屍塊，停在他的前方，他當時不知道是屍體，先把朋友載回家，之後打電話向高速公路局1968服務專線詢問，得知是死亡車禍，他趕緊開車到國道公路警察局第三公路警察大隊泰安分隊，才確認自己輾到屍塊。

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警方昨天清晨3時，聯繫到楊男的同住鄭姓友人，鄭女於檢方相驗時告訴記者，她跟楊男都已離婚，同住一個屋簷下，但各自住一個房間，彼此照顧對方，楊男50歲就退休，退休之前是監理站公務員，負責高速公路的稽查工作，包括在高速公路上攔檢貨車、遊覽車，很熟悉這段高速公路。

楊男被撞死的地點，距離國道一號大雅交流道南方不到2公里，台中交流道北方不到3公里，鄭女說，楊男近年飽受病痛折磨，包括頭昏、心臟不舒服，求診都找不到病因，朋友介紹他向心臟科醫師求診，吃藥後一度好轉，卻又有睡不著的問題，向身心科求診，安眠藥愈吃愈重，最近半個多月又便秘，一直擔心自己腸子會塞破，送急診三次，第三次是本月5日，她見楊男全身癱軟，趕緊叫車送急診，打了鎮定劑，卻找不到病因，醫師曾婉轉說，楊男「心理的病，可能比身體嚴重」。

她說，楊男滴酒不沾，前天深夜11時，她見楊男吃蒸蛋與補品，狀況看似頗佳，她就回房入睡，昨天凌晨1時許，她見楊男人不見了，手機放在桌上，她正感覺怪異時，清晨3時許就接獲警方通報，警察說，在高速公路旁一座橋，發現楊男的機車，但因監視器沒拍到身影，不知道楊男如何來到高速公路，警方推測說，很可能是徒步走上高速公路，但上高速公路的位置不明。

昨天晚間被檢方傳喚的王姓駕駛說，當時車速100公里，輾到屍塊時，前方已有兩輛車停在路旁，他不是第一輛撞上楊男的車，他自認很無辜，「視線暗，人（楊男）又在車道，速度再慢也難以閃避」。

謝姓駕駛說，當時他準備下大雅交流道，車輛切到外線道時，速度僅有70至80公里，因現場視線不佳，發現有人躺在路上，已來不及煞車，下車查看才知道疑似輾壓到楊男手部，他告訴記者，他雖是第一個停車的駕駛，但他輾壓到楊男時，楊男已倒臥車道，他雖是第一位停車的駕駛，但絕對不是他撞死楊男，楊男早已在他輾壓之前，就被前車撞上。

國道警察表示，楊男目前已知被兩輛車輾壓，但兩名駕駛都表示，發現楊男時，楊男已倒臥車道，楊男究竟是從何處走上國道？被幾輛車撞輾？檢警還在調閱監視器與行車紀錄器調查釐清中。

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